Diez años de un puente que transformó la Bahía de Cádiz

El puente de la Constitución de 1812 de Cádiz cumple diez años. El 24 de septiembre de 2015 se inauguraba una de las mayores obras de ingeniería moderna de España. Una demanda histórica de la ciudad que se convertía en realidad tras años de obras, retrasos, promesas, avances y debates. Una tercera vía de entrada a la capital gaditana con un presupuesto total de 511 millones de euros. Desde el Gobierno se hace anualmente una importante inversión en mantenimiento que alcance los 7 millones de euros para los dos puentes de Cádiz.

Una construcción concebida para mejorar la movilidad en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Antes de su construcción, la ciudad tenía solo dos accesos: uno por San Fernando y otro por el puente Carranza. Por la CA-33, la carretera que discurre paralela a la playa de Cortadura, llegaban a la capital los vehículos procedentes de San Fernando, Chiclana y de localidades de La Janda. Por el puente, en cambio accedían los vecinos de Puerto Real, El Puerto y Jerez. El principal problema era que ambos accesos confluían en la avenida principal de la ciudad, de solo dos carriles a partir de la jefatura de la Policía Local se reducía a tan solo dos carriles, generando a diario importantes retenciones de tráfico.

Después Antes Transformación del puente de la Constitución de 1812 de Cádiz Francis Jiménez

Hasta la inauguración del segundo puente de Cádiz, los vehículos que querían acceder al centro histórico se veían obligados a recorrer toda la avenida principal, con la consiguiente pérdida de tiempo. Con la nueva infraestructura, el trayecto desde Puerto Real hasta la plaza de San Juan de Dios se reduce a apenas quince minutos, y en unos veinte se puede llegar a la playa de La Caleta. Cabe destacar que más de 25.000 vehículos cruzan a diario el puente, lo que ha permitido descongestionar el tráfico en el puente Carranza y en la entrada a la ciudad por la avenida principal, favoreciendo una mayor fluidez en la circulación.

La importancia del puente de la Constitución de 1812 de Cádiz quedó patente en 2024, cuando el puente Carranza tuvo que ser cerrado al tráfico durante tres meses, entre marzo y junio, por unos trabajos de mantenimiento. Durante la primavera del pasado año, más de 40.000 vehículos transitaban por el segundo puente de Cádiz a diario, aunque también aumentó el tráfico en el acceso por San Fernando. En esos tres meses, los autobuses interurbanos tuvieron que cambiar su recorrido, y para mejorar la fluidez y la rapidez en los desplazamientos, se habilitaron los dos carriles auxiliares, para evitar que se formasen atascos.

Más de 25.000 vehículos a diarios

El puente de la Constitución de 1812 se ha consolidado como una infraestructura clave para la movilidad en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Aunque la capital apenas supera los 110.000 habitantes, en su entorno residen más de 700.000 personas, lo que convierte a la bahía en un único núcleo urbano más que en una simple suma de cinco municipios.

Actualmente, del total de vehículos que acceden a diario a la ciudad por los dos puentes, en torno al 55% lo hace por el de la Constitución de 1812 y el 45% restante por el Carranza. En cifras absolutas, el nuevo puente registra de media unos 25.000 vehículos diarios: en julio pasado fueron 25.872, mientras que en abril de 2025 la cifra ascendió a 28.818. La importancia de esta infraestructura quedó aún más patente en abril y mayo de 2024, cuando el cierre temporal del puente Carranza elevó el tráfico hasta 40.839 y 42.933 vehículos al día, respectivamente.

«Una infraestructura referente a nivel internacional»

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, señala en el décimo aniversario del puente de la Constitución de 1812 que «el balance no puede ser mejor». Explica que no solo se ha convertido en «una infraestructura referente a nivel internacional», sino también en un elemento clave «para el progreso y el desarrollo de la Bahía de Cádiz».

Flores subraya que, en la actualidad, el concepto de Bahía, desde Chiclana hasta San Fernando, Cádiz, Puerto Real, El Puerto y Jerez, supone «una infraestructura que facilita la comunicación» y que además fomenta «esa relación de desarrollo en cuanto a la convivencia de nuestros distintos municipios».

La subdelegada del Gobierno fotografía una placa conmemorativa en el puente de la Constitución de 1812 Francis Jiménez

La subdelegada defendió que el puente «era necesario» y que se ha demostrado como «una infraestructura fundamental para nuestra provincia». Hace hincapié en la importancia del mantenimiento de la infraestructura. «Se ha hecho una inversión en recursos humanos y materiales a lo largo de estos diez años, muy importante», pero siempre realizada «con muchísimo mimo». Destaca también que se ha tratado de actuar frente a «todas esas dificultades que tiene al estar donde está, por la corrosión, por los vientos, en plena bahía», valorando que «el trabajo ha sido espectacular».

Un puente único

El puente tiene una longitud total de 3.092 metros. El 80% del tramo se desarrolla en forma de viaducto. Cuenta con 34 pilas y dos torres, de las que nueve pilas y una torre están en el mar. Tiene hasta 70.000 toneladas de acero. En el momento de su construcción era el segundo puente marítimo de mayor gálibo vertical (altura desde el tablero sobre el plano del agua) del mundo, tan solo por detrás del puente de Verrazano Narrows de Nueva York.

Puente de la Constitución de 1812 de Cádiz Francis Jiménez

En cuanto al tablero, se pueden distinguir cuatro tramos principales: El viaducto de acceso a Cádiz, de hormigón y acero con 581 metros de longitud y vamos de hasta 75 metros . Por otro lado, el viaducto Atirantado, es la parte más singular del Puente ya que tiene una estructura atirantada de 1.180 metros de longitud, y una luz libre entre pilonos de 540 metros, la mayor de España y la tercera mayor de Europa, después del Puente de Normandía en Francia y del Puente Rion Antirion en Grecia. Los pilonos tienen una altura de 185 metros y sirven de anclaje de los tirantes de acero que sustentan el tablero. El gálibo vertical bajo el tablero es también excepcional, de 69 metros, para permitir el paso de grandes embarcaciones.

A su vez, el tramo desmontable, que mediante el izado con grúas puede permitir el paso de embarcaciones con un gálibo superior a 69 metros. Por último, el viaducto de hormigón de acceso a Puerto Real, que se trata de un viaducto de 1.182 metros de longitud.