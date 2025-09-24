Un día para la historia de Cádiz

El 24 de septiembre de 2015 marcó un antes y un después en la historia de Cádiz. Ese día se inauguraba el puente de la Constitución de 1812, que conecta Puerto Real con la capital gaditana, otorgando a la ciudad, después de casi cinco años de retrasos, un tercer acceso.

Al acto acudieron numerosas personalidades del ámbito político, entre ellos Mariano Rajoy, quien fuera en aquel momento presidente del Gobierno, y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía en 2015. Por aquel entonces, José María González ejercía como alcalde de Cádiz tras haber ganado las elecciones municipales tres meses antes, desbancando a Teófila Martínez, probablemente la política que más se había involucrado y reclamado esta infraestructura para la ciudad. En declaraciones posteriores, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz aseguró que no le dolió no haber podido inaugurar el puente. Sin embargo, tanto José María González como Antonio Romero, entonces alcalde de Puerto Real, y ambos de Podemos, criticaron el acto, alegando que se sintieron relegados a un segundo plano.

Estuvo presente también Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y presidente del grupo ACS, holding al que pertenece Dragados, la constructora del puente. Ana Pastor también acudió como ministra de Fomento.

Inauguración del puente de la Constitución de 1812 de Cádiz

Susana Díaz dijo en su discurso que «la obra no es de nadie. Es de todos» especialmente porque el protagonismo en esta obra fue del Gobierno nacional, en el momento de su inauguración del PP y cuando se inició la obra, del PSOE.

Por su parte, Mariano Rajoy, afirmó que «esta es una obra que va a servir a las personas y que va a incidir en el empleo y en el desarrollo de toda la región y particularmente aquí, en la provincia de Cádiz. También hay motivos para el orgullo, desde este puente llamado afectuosamente La Pepa, porque es una apuesta que hace visible nuestra apuesta por la innovación y el futuro, y también por el medio ambiente. Los puentes unen territorios, estimulan intercambios, nos abren al mundo y nos plantean nuevos horizontes. Esta gran obra será un recordatorio de lo que somos capaces de hacer los españoles cuando edificamos sobre pilares de entendimiento y concordia«.

Los vecinos de Puerto Real y de Cádiz mostraron su malestar porque, a diferencia de lo que ocurriese el 1 y 2 de noviembre de 1969 en el puente Carranza días antes de su inauguración, en esta ocasión no se pudo cruzar a pie.

La Vuelta cruzó el puente

Un mes antes, el puente de la Constitución de 1812 de Cádiz fue inaugurado oficiosamente por el pelotón de La Vuelta Ciclista a España. La cuarta etapa de la prueba ciclista partió el 25 de agosto de 2015 desde la localidad de Estepona, en la provincia de Málaga, para entrar en tierras gaditanas por el Campo de Gibraltar, avanzar hacia Paterna de Rivera, enfilar la venta Andrés, cerca de Medina y cruzar por Puerto Real hasta llegar al puente de la Constitución de 1812.

Tras atravesar la capital gaditana, la etapa acabó en Vejer, tras haber pasado antes por San Fernando, Chiclana y Conil. Un total de 128 agentes de la Guardia Civil velaron por la seguridad de los ciclistas durante el recorrido.

La Vuelta Ciclista a España cruza el segundo puente de Cádiz L. V.

A las 20.52 horas llegó la luz verde

No sería hasta el día 25 de septiembre de 2015 a las 20.52 horas cuando, al fin, el primer vehículo pudo cruzar el puente de la Constitución de 1812 de Cádiz. El primer automóvil que venía desde la avenida de las Cortes de Cádiz parecía tocar el cielo al llegar a la tan ansiada meta, como si participara en una carrera. Con gesto triunfante, el conductor mostraba su orgullo por ser el primer peatón en atravesar el famoso puente.

Un amplio número de motoristas estuvo aguardando durante horas para ser los primeros en atravesar el puente.

Multitud de gaditanos se agolparon en las inmediaciones de la estructura para apreciar el tránsito de vehículos que comenzaron a circular.