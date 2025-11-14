La borrasca Claudia arrincona al narco: Aparece una neumática abandonada en la playa Victoria de Cádiz

Una narcolancha ha aparecido en la mañana de este viernes en la orilla de la playa Victoria de Cádiz capital, justo al lado del hotel Playa Victoria y frente a otro de los grandes establecimientos hoteleros de la ciudad, el hotel Bahía Cádiz del grupo Q.

Desde el momento en que se ha dado aviso a las autoridades ya se ha desplazado Policía Nacional al lugar y operarios de playas del Ayuntamiento que con la maquinaria adecuada remolcan la lancha que tiene en torno a doce metros de eslora y cuenta al menos con dos potentes motores.

La semirrígida ha quedado abandonada en ese lugar bien por el mal tiempo o por alguna avería lo que evidencia una vez más el narcotráfico activo en la costa gaditana pero a su vez se trata de una señal de cómo los traficantes aprovechan el mal tiempo para abandonar embarcaciones, o para refugiarse cuando el mar se vuelve peligroso. De hecho, en estos días de temporal ya se han avistado varias embarcaciones en busca de refugio.

Esta circunstancia crea un riesgo añadido para las fuerzas de seguridad que tienen que actuar en condiciones adversas, como sucediera en el luctuoso caso de Barbate en febrero de 2024, y también para los ciudadanos, ante la posibilidad de ver estas embarcaciones semirrígidas cerca de zonas de baño.

No es la primera vez que aparece una embarcación de este tipo varada en la capital. Concretamente el pasado julio también se veía una en la zona de Santa María del Mar. Se producía entonces en plena temporada de verano y a la vista de numerosas personas.

Refugio de las narcolanchas

Y no es sólo se avistan las lanchas en Cádiz capital o Barbate, el puerto de Sancti Petri, en la costa de Chiclana, también se ha convertido en distintas ocasiones en un refugio temporal para las narcolanchas que esperan que las condiciones de la mar mejoren para seguir traficando o bien desisten y huyen del lugar.

Desde los sindicatos de las fuerzas policiales ya se ha advertido en numerosas ocasiones de que, a pesar de los esfuerzos, el tráfico de drogas sigue siendo una actividad casi cotidiana, con los narcotraficantes operando a plena luz del día, por lo que continúan solicitando que se les dote de más y mejores medios y se catalogue la provincia como Zona de Especial Singularidad.

El fuerte viento que azota el litoral gaditano y la lluvia de la borrasca Claudia ha podido obligar en este caso a los tripulantes a dejar esta neumática en la playa de Cádiz.

