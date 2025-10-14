Accidente mortal en Cádiz: el detenido que se dio a la fuga y que tiene decenas de antecedentes, a prisión tras pedirlo la Fiscalía

El detenido que el pasado jueves se veía implicado en un accidente mortal en Cádiz cuando su coche chocaba contra una moto en la calle García de Sola y el conductor del ciclomotor de 57 años fallecía ha sido enviado a prisión tras haber pasado a disposición judicial.

Como se recordará esta persona, conocido por la Policía como delincuente habitual de la capital gaditana y al que le constan más de 70 antecedentes, se daba a la fuga tras la colisión que se producía a primera hora de la mañana. Del trágico siniestro era testigo directa la nieta del fenecido que salía ilesa. El hombre era arrestado poco después al ser rápidamente localizado por los agentes. En su detención mostró resistencia llegando a herir a uno de los efectivos que participó. Según fuentes de la Policía Local dio positivo en las pruebas de alcohol y de drogas.

Pues bien, a tenor de lo ocurrido y a haciendo una primera valoración de la suma de las condenas por los delitos que podría ser ahora acusado, la Fiscalía solicitó al juez que el detenido fuera enviado a prisión provisional, medida cautelar que se terminó acordando.

De momento, y según determine la investigación que se realice, se podría enfrentar a un delito de homicidio por imprudencia grave castigado con hasta cuatro años de prisión, otro de conducción temeraria -otros dos años-, otro delito de abandono del lugar que puede ser castigado con cuatro años de prisión, lesiones por imprudencia grave (seis meses), y, atentado y lesiones a agentes de la autoridad, otros seis años.

