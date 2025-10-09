Consternación en Cádiz tras el accidente mortal: «Después de este dolor, lo mínimo es justicia»

El barrio de San José de Cádiz, donde se ha producido el accidente mortal de la primera hora de este jueves, ha amanecido hoy con un ambiente de consternación. El siniestro tuvo lugar en el cruce de García de Sola con la calle Gasa donde un vehículo arrolló a un hombre de 57 años que circulaba junto a su nieta. El conductor del coche, que fue detenido horas después, ha dado positivo en drogas y alcohol, según ha confirmado la Policía Local.

El coche quedó abandonado en el punto del impacto. Los agentes mantuvieron la zona acordonada durante buena parte de la mañana para realizar las labores de investigación y limpieza.

Desde primera hora de la mañana, el entorno permanecía acordonado mientras los agentes realizaban las últimas diligencias. A las ocho, apenas había movimiento en la zona. Algunos vecinos saliendo a trabajar y niños de camino al colegio. La mayoría de los comercios, que abren sobre las diez, desconocían lo ocurrido hasta su llegada.

A las ocho de la mañana, la avenida se mantenía prácticamente desierta. El tráfico se desviaba por calles próximas y los pocos vecinos que salían temprano al trabajo observaban con desconcierto los restos del accidente. «No sabíamos qué había pasado, solo veíamos la cinta policial y los coches parados», comentaba una mujer que caminaba hacia la parada del autobús.

La mayoría de los comercios de la zona abren sus puertas en torno a las diez, por lo que ninguno de los trabajadores presenció directamente el siniestro. Al llegar a sus locales, muchos se toparon con la escena: cristales rotos, marcas en el asfalto y la presencia de la Policía Local aún en la zona.

Incredulidad y respeto

El ambiente durante la mañana era de incredulidad y respeto. Los vecinos hablaban entre ellos, con la mirada puesta en el punto donde ocurrió el impacto. «En cuanto he visto lo ocurrido desde mi ventana, he bajado. No conocía al hombre, pero podía haber sido cualquiera. Aquí todos nos cruzamos a diario», decía una vecina.

Los vecinos aseguran que esta calle, García de Sola, es una zona donde se circula con frecuencia a gran velocidad, siendo esta muy estrecha- «Llevamos tiempo diciendo que hacen falta más controles y más presencia policial. Aquí los semáforos se respetan poco», señala un comerciante.

El accidente, ocurrido en un punto con varios pasos de peatones y acceso a zonas residenciales, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. «No se trata solo de sancionar, sino de evitar que haya más víctimas. Es cuestión de educación y de responsabilidad», añadía una vecina del barrio sin saber todavía el motivo real del trágico accidente.

Pasadas las doce del mediodía, el tráfico comenzó a normalizarse y los agentes retiraron el vallado. Los comercios continuaron con su jornada habitual, aunque el ambiente seguía siendo distinto al de cualquier otro jueves. «Es un día raro, de esos que se quedan marcados. Ya sabemos quién ha sido el fallecido, y es un dolor indescriptible. Nadie merece morir por gente impresentable», resumía el dueño del bar que hace esquina.

El barrio intentaba volver a su rutina, pero el tema seguía presente en cada conversación. «Esto nos ha tocado a todos», decía una clienta al salir de la panadería. «Al final, todos pensamos lo mismo: podía haber sido un familiar, un amigo, uno mismo. Después de este dolor, lo mínimo que esperamos es justicia».

Un recuerdo reciente

El suceso ha despertado, inevitablemente, el recuerdo del dramático accidente del autobús ocurrido hace dos años junto al Corte Inglés de Cádiz. Aquel 9 de octubre de 2023, un autobús urbano se quedó sin control y atropelló a varias personas, causando cuatro muertes y varios heridos graves. El caso conmocionó a la ciudad y abrió un debate sobre la seguridad vial y el mantenimiento de los vehículos.