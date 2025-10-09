García de Sola

Accidente mortal en Cádiz: el detenido da positivo en drogas, alcohol y acababa de salir de prisión

El arrestado es un hombre de unos 50 años que se dio a la fuga tras verse implicado en un accidente mortal ocurrido a primera hora de este jueves en el cruce de García de Sola con la calle Gas

Imagen del coche implicado en el siniestro
Imagen del coche implicado en el siniestro Bomberos

Esther Macías

Cádiz

La Policía Local de Cádiz ha detenido a un hombre de unos 50 años que se dio a la fuga tras verse implicado en un accidente mortal ocurrido a primera hora de este jueves en el cruce de García de Sola con la calle Gas. En el siniestro falleció un motorista de 57 años, que viajaba acompañado de su nieta menor de edad, quien resultó ilesa.

El accidente se produjo sobre las 8:00 horas entre un turismo y una motocicleta. Tras el impacto, el conductor y el acompañante del coche huyeron a pie del lugar. Agentes de la Policía Local —de turno, de barrios y de Atestados— activaron un dispositivo de búsqueda y localizaron al conductor en su domicilio, donde fue arrestado.

Durante la operación de detención resultó herido en la mano uno de los agentes. El hombre fue trasladado a la Jefatura de Policía Local, donde se le practicaron pruebas de alcohol y drogas, dando positivo en drogas.

Fuentes policiales confirman que el arrestado cuenta con numerosos antecedentes policiales y que había salido recientemente de prisión. Además, tiene el permiso de conducción en vigor y el turismo implicado está registrado a su nombre.

La investigación continúa abierta y el vehículo ha sido intervenido dentro de las diligencias policiales para esclarecer las circunstancias del accidente.

