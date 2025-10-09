Cádiz

Tragedia en Cádiz: muere un motorista y los ocupantes del coche se dan a la fuga tras un accidente en García de Sola

La nieta del fallecido ha resultado ilesa | El conductor del vehículo ha sido localizado en su domicilio

Imagen de la confluencia de las calles Gas con García de Sola en Cádiz
Imagen de la confluencia de las calles Gas con García de Sola en Cádiz G.M.

M.L.

Cádiz

Un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta ocurrido este jueves en el cruce de la avenida García de Sola con la calle Gas se ha saldado con la muerte del motorista, un hombre de 57 años. La víctima viajaba acompañada de su nieta de 16 años, que resultó ilesa.

Según fuentes policiales, en el turismo implicado viajaban dos hombres que se dieron a la fuga tras el siniestro. El conductor ha sido localizado posteriormente en su domicilio.

En la zona han intervenido efectivos de la Policía Local, el equipo de Barrios y Atestados, que se han hecho cargo de las diligencias. El área permanece acordonada y se está a la espera del levantamiento del cadáver.

Las autoridades han confirmado que se trata de un accidente con una víctima mortal y que continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

