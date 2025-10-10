El conductor fugado y detenido del accidente mortal contra una moto en Cádiz tiene más de setenta antecedentes

El conductor del coche que este jueves teñía de luto el barrio de San José de Cádiz cuando a primera hora de la mañana colisionaba de manera mortal contra una moto ha sido arrestado en más de una ocasión. La Policía volvía ayer a esposar a G., al que señalan como «un delincuente habitual».

Como se recordará este individuo iba acompañado de otro en un coche cuando sobre las ocho de la mañana por la confluencia de las calles Gas con García de Sola impactaba contra un ciclomotor en el que iba la víctima de 57 años junto a su nieta quien resultaba ilesa. Lejos de socorrerles o llamar a emergencias se daban a la fuga.

Noticia Relacionada Consternación en Cádiz tras el accidente mortal: «Después de este dolor, lo mínimo es justicia» Esther Macías El trágico accidente que ha costado la vida a un hombre de 57 años ha conmocionado al barrio de la calle García de Sola. Los vecinos del entorno, aún impactados, piden justicia y medidas para que hechos así no se repitan

De inmediato se activaba un dispositivo para dar con este conductor y, según fuentes consultadas, era localizado y detenido en el domicilio de su hermano mellizo, también conocido. Los agentes de la Policía Local le realizaban al sospechoso las pruebas de alcohol y drogas y daba positivo en ambas.

Según ha podido saber este periódico, al arrestado le consta un amplio historial delictivo con más de setenta antecedentes policiales en su haber por delitos tales como robo con fuerza, robo con violencia, tráfico de drogas, atentado, desobediencia, resistencia... Es más. El detenido había salido recientemente de prisión posiblemente por esta reincidencia. Ahora, y tras este accidente, G. volverá a pasar a disposición judicial en las próximas horas y a tenor de las pruebas presentadas el juzgado considerará la responsabilidad penal que tiene al respecto de este trágico accidente.