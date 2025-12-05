Estos son todos los Belenes Vivientes que podrás visitar este fin de semana en la provincia de Cádiz: pueblos, programaciones y horarios

La provincia de Cádiz vivirá unos días navideños muy intensos. Hasta cuatro municipios realizan sus tradicionales belenes vivientes durante este fin de semana, lo que supone una oportunidad única para todas las personas que quieran descubrir la belleza y el encanto de todos esos pueblos a través de una de sus tradiciones más importantes.

El Bosque, San Roque, Vejer de la Frontera y Bornos realizarán un viaje en el tiempo para volver a la Belén de hace 2.000 años. Los vecinos, perfectamente caracterizados para la ocasión, realizarán las diferentes representaciones de los oficios, las costumbres y las tradiciones típicas de la época en las calles de estos municipios, que también estarán ambientadas con elementos decorativos.

El Bosque

El tradicional Belén Viviente de El Bosque se realizará el sábado 6 de diciembre a partir de las 13:00 horas en la Plaza de la Constitución. Las personas que asistan a esta representación, además, podrán disfrutar de una pequeña degustación gastronómica de productos y platos típicos de la zona, como es el caso de las sopas 'cocías', los chorizos al fuego y los buñuelos con chocolate. Durante este Belén, además, se llevará a cabo una recogida de alimentos y juguetes para 'Cáritas El Bosque'.

Cartel del evento AYTO. El Bosque

San Roque

En el municipio de San Roque se realizarán dos Belenes Vivientes durante el mismo fin de semana: el Belén Viviente de Taraguilla, que se celebrará en el Recinto Ferial, y el Belén Viviente de Puente Mayorga, que se ubicará en la Plaza de San Fernando. Ambos belenes se celebrarán durante los días 6 y 7 de diciembre y contarán con una amplia programación que incluye degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales en directo, zambombas e incluso nevadas.

Imagen de uno de los belenes vivientes de San Roque ayto. San roque

Vejer de la Frontera

El Belén Viviente de Vejer de la Frontera se celebrará durante el día 7 de diciembre en horario de 13:00 a 20:00 horas. Este año contará con alrededor de 200 personas que se encargarán de representar entre 35 y 40 escenas en diferentes puntos del casco histórico. Como novedad para este 2025, se incorpora la puesta en escena del castillo para representar el pasaje de Herodes.

Belén viviente de Vejer en la pasada Navidad ayto. vejer

Bornos

Durante el domingo 7 de diciembre, desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, también tendrá lugar el Belén Viviente de Bornos. En las calles de esta localidad gaditana se representarán unas 30 escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús, como la anunciación, la visita a la posada o la adoración de los Reyes Magos, entre otras. Durante la jornada, además, se podrán realizar diferentes degustaciones de productos navideños y anís.

Cartel del evento ayto. bornos

Las personas que quieran descubrir el encanto de estos pueblos de Cádiz tienen una oportunidad única este fin de semana. Se trata, además, de un plan de gran interés para todos aquellos que quieran disfrutar de un ambiente navideño único en vísperas de estas fiestas tan especiales y señaladas.