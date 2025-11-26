Bornos ya tiene fecha para su tradicional Belén viviente

Bornos ultima los detalles para la celebración, el domingo 7 de diciembre, de su tradicional Belén Viviente. Una cita ineludible en el calendario navideño de la provincia cuenta un año más con el respaldo de la Diputación de Cádiz. En la institución provincial se ha presentado el cartel de esta nueva edición del Belén, en un acto que ha contado con la participación del vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, y la concejala de Cultura, María José Lugo.

Javier Vidal ha animado a la ciudadanía de la provincia a disfrutar de esta actividad «con un encanto especial, porque supone una magnífica oportunidad no sólo para disfrutar del Belén, sino también de la gastronomía y el magnífico entorno natural de Bornos».

Por parte del Ayuntamiento, tanto el alcalde Hugo Palomares como la delegada de Cultura, María José Lugo, han destacado la importante implicación de los vecinos y vecinas de Bornos, así como de las hermandades y colectivos locales, que participan de forma activa en esta celebración como actores y figurantes, además de adornar sus casas y locales comerciales.

Serán numerosas las escenas que se representen en los espacios naturales que ofrece la calle Calvario y la ermita del mismo nombre. Hugo Palomares ha señalado en ese sentido que la estancia en Bornos servirá para conocer a fondo el patrimonio de la localidad, por ejemplo, con la posibilidad de visitar la ermita, que habitualmente está cerrada.

El horario en que se desarrollará el Belén Viviente, el próximo 7 de diciembre, es de 16:00 a 20:00 horas, aproximadamente. Y para complementar los atractivos de la cita, habrá degustaciones gratuitas de productos típicos navideños.

