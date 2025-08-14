Los bañistas de una playa de Chipiona se quedan atrapados por la subida de la marea: «Esa playa se queda sin arena»

Los bañistas de una playa de Chipiona se quedan atrapados por la subida de la marea

La subida de la marea puede provocar a veces situaciones algo peculiares en la playa. Es justo lo que le ha ocurrido recientemente a un grupo de bañistas que se encontraban en la Playa de Cruz del Mar de Chipiona y se quedaron atrapados por el agua debido a una subida brusca de la marea.

Una mujer (@tamaracoan) que se encontraba en la playa en ese momento grabó la curiosa situación y publicó el vídeo en TikTok. En las imágenes se puede apreciar que el agua cubrió por completo toda la orilla y obligó a los bañistas a tener que quitar todas sus pertenencias del suelo. Algunos, incluso, tiraron de ingenio y colocaron sus sillas, toallas y bolsas encima de una tabla de paddle surf que, a su vez, está colocada sobre dos contenedores de basura.

¿Por qué subió tanto la marea?

Estas subidas tan bruscas del nivel del mar, por lo general, se suelen deber a mareas con coeficiente muy alto. Esto significa que existe una gran diferencia entre la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja). Se trata de un fenómeno que se suele producir los días siguientes a las noches de luna nueva o luna llena, como ocurrió el pasado fin de semana.

Cuando la luna se encuentra en alguna de estas fases, su gravedad actúa en la misma línea que la gravedad del sol, lo que provoca que la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre el mar sea mayor, generando mareas más fuertes.

Cómo evitar estas situaciones

Para evitar este tipo de situaciones, lo más recomendable es tener en cuenta las fases lunares a la hora de ir a la playa. Cuando hay una noche de luna llena o luna nueva, lo más probable es que al día siguiente se puedan producir fuertes subidas y bajadas de las mareas. También existen páginas web que indican cuándo se producirán estos movimientos tan bruscos del nivel del mar.

Es la única forma de evitar los problemas derivados de una subida repentina de la marea. Los mismos que han podido comprobar recientemente los bañistas que se encontraban en la Playa Cruz del Mar de Chipiona y se quedaron atrapados por el agua.