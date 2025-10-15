El accidente entre un camión y un coche causa retenciones kilométricas en la CA-33, en San Fernando

Un accidente de tráfico entre un camión y un coche registrado este miércoles en la carretera CA-33, a la altura de San Fernando, ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en sentido salida de la capital gaditana, según han informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales y ha confirmado a esta agencia el Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido sobre las 8,20 horas en el punto kilométrico 10 de la vía y ha obligado a cortar el carril derecho, mientras que el izquierdo se ha mantenido abierto al tráfico, aunque con estrechamiento, lo que ha ocasionando importantes retenciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía, según ha detallado el 112.