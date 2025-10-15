Tráfico

El accidente entre un camión y un coche causa retenciones kilométricas en la CA-33, en San Fernando

El carril derecho ha quedado inutilizado y se ha registrado caravanas en sentido salida de la capital gaditana

El siniestro se ha producido sobre las 8,20 horas
El siniestro se ha producido sobre las 8,20 horas

La Voz de Cádiz

Un accidente de tráfico entre un camión y un coche registrado este miércoles en la carretera CA-33, a la altura de San Fernando, ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en sentido salida de la capital gaditana, según han informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales y ha confirmado a esta agencia el Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido sobre las 8,20 horas en el punto kilométrico 10 de la vía y ha obligado a cortar el carril derecho, mientras que el izquierdo se ha mantenido abierto al tráfico, aunque con estrechamiento, lo que ha ocasionando importantes retenciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía, según ha detallado el 112.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app