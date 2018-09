Daniel Ruiz

Seguir Actualizado: 02/09/2018 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se atribuye a Jruschov aquel chiste sobre Stalin en el que el tirano, al ver en la tele a un actor que interpretaba el papel de un traidor, consideró que su actuación era tan impecable que sólo podía haber una razón real: el actor era verdaderamente un traidor. El chiste, claro, acababa con el actor en Siberia, y retrata a la perfección, paradójicamente, la incapacidad de Stalin para el humor.

Los dictadores siempre se han llevado mal con el chiste. Aunque Hitler nunca lo reconoció, es sabido que el tirano vio «El Gran dictador» de Chaplin; no cuesta imaginar el escozor que pudo producirle. Chaplin era judío, como Bellow, como Roth, como Allen, un pueblo que siempre ha tenido un gran talento para el humor, y sobre todo para reírse de sí mismo. El humor contra uno mismo es probablemente su variante más audaz, pero hay muchos otros tipos. Todos tienen algo en común: siempre se ejerce contra algo. En estos días asistimos al pogromo de un monologuista que se ha atrevido a hacer chistes con los gitanos. Al contemplar el linchamiento al que han sometido al cómico en redes, no he podido sino conjeturar qué hubiera sido de los chistes de mi amado Chiquito sin los propios gitanos, por ejemplo. O del célebre Makinavaja sin el impagable Moromierda. O de los Monty Python sin el cristianismo. O del «Lazarillo de Tormes» sin los ciegos, o de «El Quijote» sin la nobleza, o de Quevedo sin los propios judíos.

Para las dictaduras, el humor siempre es peligroso. Son conscientes de que la sátira los desarma. Me temo que avanzamos hacia la dictadura de la corrección política. Pero entretanto no se prohíban los chistes, propongo seguir riendo. De los gitanos, de los judíos, de los cristianos, pero sobre todo de nosotros mismos. Un pueblo que se deja robar la risa no tiene ni puñetera gracia.