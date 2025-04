Hace un par de semanas me quejaba que no había podido participar en el día mundial de tejer en público, que si para el año que viene, patatín patatán, que olvidadiza soy, bua bua… En fin, que dejo el tema aparcado y me concentro en ... las mil cosas que llevo siempre para adelante, algunas incluso las termino, oye. La semana siguiente, cómo sabéis estuve en la feria del libro y cuando terminó ahí andaba yo colgando mis cosillas en redes, subiendo mis fotitos, etiquetando…y fue cuando estaba nombrando al ayuntamiento en el Instagram que vi una de sus publicaciones que ponía: I Encuentro Tejer en la Calle, mi primer pensamiento fue «¡Vaya otra vez tarde! ¡Si me llego a enterar antes…!» como era lógico pensar puesto que el día de tejer en público ya había pasado, sin embargo, algo en el cartelillo, no me preguntéis el qué, hizo que ampliara la foto y mirase la fecha, con tan buena fortuna que aún estaba en fecha y lo más importante que tenía la agenda libre para hacerlo. Apunté el email y en cuanto tuve un hueco me apunté sin pensarlo, era mi primer encuentro de este tipo, no sabía qué me iba a encontrar tampoco, bueno me hacía una idea porque había visto fotos y vídeos de otros eventos similares. Así que el sábado por la mañana preparé mi mantel, nos pidieron si podíamos llevar uno, más colorido y mi bolsa de hilos y agujas de crochet para por la tarde ir al encuentro, valga la redundancia, de las mujeres que participaban en tan bonita actividad, y digo mujeres porque no había ningún hombre apuntado, que de poder, podían, pero que ningún cañailla o de los alrededores se atrevió o se enteró, que también cabe la posibilidad, a ver si para el año que viene se apunta alguno, que por ahí hay muy bueno tejedores o «knitters» como le gustan decir por redes. Por lo pronto, cuando llegué, la primera sorpresa que me llevé fue que coincidí con varias tías mías, siendo una de ellas parte de la organización, que la negligencia de no saberlo es mía, y no de ellas, porque seguro que me mandaron enlaces y como siempre los veo a destiempo todos, la segunda sorpresa fue la cantidad de participantes, más de cien mujeres, que acudieron al evento que para ser el primer encuentro en San Fernando no está nada mal. Aunque no es de extrañar, porque la actividad fue organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de San Fernando y Mujeres Vecinales de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León y otras asociaciones como Puntadas Solidarias, Mujeres Isleñas, la Cruz Roja y otras asociaciones de índole social y vecinal que son asociaciones con mucha presencia en la Isla, por lo que muchas de sus miembros estaban allí con sus maravillosos trabajos, ¡Qué madre mía qué cosas más bonitas se veían allí! y luego aparte estaban las que íbamos por libre y que aportábamos nuestro granito de arena de arena también. Y como siempre soy «Mayoral hace amigos» me senté enfrente Nina, mi nueva amiga, de amigurumisconil en IG, quien estaba haciendo pequeños muestrarios de crochet, si os preguntáis que hacía yo; hice colgantes, pero que había llevado un amigurumi de Bart Simpson que era la atracción de todo el que pasaba, además de un bolso precioso que llevaba con una aplicación en forma de estrella. Me gustó que había varias generaciones de mujeres, algunas tejiendo cosas más clásicas como grannies para mantas y toquillas de bebé y otras amigurumis, chales dorados, flecos de chales o preciosos trabajos de macramé y patchwork. Pues lo dicho, tata, para el siguiente también me apunto.

