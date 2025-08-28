Allá por febrero del año 23 escribí un artículo sobre el concepto de la «ciudad de los quince minutos», en el que explicaba en qué consistía ese proyecto urbanístico que básicamente consistía en que el trabajo, la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, la ... cultura y el ocio estuvieran como mucho a quince minutitos andando o como mucho en bicicleta. Y fue en aquel año precisamente, que la alcaldesa de San Fernando adelantaba a los isleños que tendrían que irse acostumbrando a conceptos como la «ciudad de los 15 minutos», entre otras cosas que no vienen al caso, y que ya está más cerca de conseguirlo con las obras de la Avenida Pery Junquera y las no sé cuantas plazas de aparcamientos tácticos «de calidad, bien situados y gratuitos, que permitan desplazarte de una esquina a la otra de la ciudad en 15 minutos» (según sus palabras también) en los alrededores de la ciudad para no meter el coche en el centro (tampoco es que haya mucho sitio en el centro para aparcar). Unido a estas obras este año también se está implantando la regulación formal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que abarcará principalmente el centro urbano y las áreas incluidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich) con limitación de horarios para según qué vehículos. Menos mal que a los residentes no les va a afectar, porque me preocupaba muchísimo no poder descargar los mandados del Carrefour en mi puerta, porque cargar una caja de leche y una garrafa de cinco litros de agua durante 15 min te deja los brazos baldados a según qué edades. En resumen, el plan me parece bien siempre y cuando no nos convirtamos en guetos, que los transportes públicos interurbanos funcionen y que no se coarte la movilidad al que quiera ir más lejos de «como mucho a quince minutitos». En Cádiz también van por ese camino, pero sin obras, sin casi aparcamientos gratis y encima con el próximo cierre del parquin de Valcárcel: «wertaso» al canto.

