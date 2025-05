Siempre me ha gustado Melody, unas veces la he seguido más, otras un poco menos, pero en general has sido una artista constante entre mis preferencias musicales, prácticamente he crecido con ella (aunque yo sea algo mayor). Por eso me alegré mucho cuando por fin ... pudo ir a Eurovisión con las ganas que tenía y por supuesto con las ganas, no, «ganísimas» que le puso a su candidatura. Por eso la seguí en redes desde que ganara el Benidorm Fest y he de reconocer que no me pude reír más con ella en los días de mi vida, es una artista como la copa de un pino, y tiene unas tablas qué más quisiera haber tenido el prota de Titanic. ¿El problema? Que yo sabía, por mi larga trayectoria de eurofan, que nos íbamos a comer un mojón igualmente o al menos que el top ten no lo íbamos a oler. No obstante, mantenía una llamita de esperanza puesto que Melody es mucha Melody, un huracán con helicóptero incluido vaya, y se la quiere un montón (o se la odia no suele tener término medio porque es bastante intensa para algunos) y pensé, inocente de mí, que el televoto nos podía echar una mano. Pondría el ejemplo de Chanel, pero obviamente fue el televoto el que nos jodió ese año en favor de Ucrania. Conclusión: En Eurovisión no quieren al Big Five y los que se salvan un poco es porque tienen vecinos. Y quien diga que es apolítico miente como un bellaco, si no, RTVE no se hubiera metido en un «fregao» por soltar una frase en contra de cierto conflicto y que molestó mucho al patrocinador principal del evento, salpicando en el excelente trabajo de Melody. Si fuera apolítico Rusia seguiría participando. Pero aparte de esto, tenemos las casas de apuestas que se juegan mucho en este concurso, que es de todo menos de cante ya, las cuales están bajo la eterna sospecha que usan bots para manipular los televotos, ojo digo sospechas, no acuso. En fin, a mi parecer, le han puesto la zancadilla a Melody sin comerlo, ni beberlo y de verdad que no se lo merece, hemos boicoteado a una pedazo de artista.

