Que su santidad el Papa Francisco tenía sus detractores y sus adeptos de manera extrema es un hecho, como norma general digo, luego están algunos más templados como yo que unas cosas suyas me gustaban y otra no tanto, pero que no dejaba indiferente a ... nadie, por supuesto que no lo hacía. Unos decían que había puesto patas para arriba a la Iglesia hasta tal punto que si le hubiesen dejado hacer todo lo que quería se habría producido un cisma, otros que «¡qué exageraos» que solo hizo las reformas necesarias para los tiempos que corren. Con todos estos comentarios pues no es de extrañar que su funeral también traiga cola, no solo por ser un funeral de estado histórico en el que se reúnen autoridades de todo el mundo, sino que también es un reflejo de lo revuelto que anda el mundo. Porque uno desde luego uno no elige cuando morirse (si exceptuamos a los suicidas), pero ha dado la casualidad que el pontífice se ha marchado con la casa sin barrer y como dice mi marido con mucha gente alrededor que no sabe ni donde está de pie. Como ciertas políticas que se hicieron un selfie en mitad del funeral, una falta de respeto si me preguntan, sea quien sea el difunto, pero más de ellas que representaban a un gobierno y que se iba a «jartá» de fotos. Por eso, como está la cosa no es del todo raro, además de sospechoso, que se hayan fundido los plomillos de la península y parte del sur de Europa. Se ve que hay mucha tensión en el cónclave y nos han enviado «una oscilación muy fuerte de potencia» que hizo desparecer 15000M W, curioso, ya no solo desaparecen euros, políticos corruptos, sentencias, obras de arte…sino ¡hasta megavatios! con el consiguiente desmadre, sobre todo en grandes ciudades, histerias de creadores de contenido y miedos conspiranoicos. Menos mal que ciertas comunidades pidieron oficialmente y a tiempo apoyo de la UME y otros recursos. Poca broma con el 0 energético, estuvimos en una situación muy vulnerable durante muchas horas.

