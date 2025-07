Hace un par de días leí la noticia de que una madre y una hija fueron detenidas por una trifulca en la playa de Santa María del Mar por motivo de unos juegos de pelota no autorizados. Aquí nos encontramos con el eterno debate de ... si pelota sí o pelota no en la playa. Aunque se sabe que en la mayoría de las playas te dejan jugar en la arena seca, nadie quiere quemarse los pies y se van disimuladamente a la orilla con sus palas o su balón para estar más fresquitos y, generalmente no solía pasar nada. Y digo generalmente, porque los que jugaban a la pelota intentaban tener su área de juego sin dar mucho por saco (a veces un balonazo era inevitable, pero una disculpa y « a juí»), el problema es que ahora toda la playa es una cancha de deporte y claro los que van a la playa a disfrutar de la misma, no a ver un partido de fútbol, pues se quejan a las autoridades como es obvio. Y quejarse hoy en día a las autoridades no está de moda, unos piensan que es una exageración llamar a la local por unas pelotas (y por eso ven lícito atacarlos, tirándoles arena, empujándoles e increpándoles la más grande) y otros piensan que se está viviendo un desfase generacional en el que se están perdiendo la educación y los valores que hacen de la convivencia entre vecinos y extraños se haga de manera cívica. Yo me encuentro en la opinión de esto último, no solo entre jóvenes, si no entre adultos también, cada vez vamos más a lo nuestro, pero de manera egoísta y la defensiva. La frase «estoy en mi derecho…» es blandida como un estandarte sin consecuencias, arrastrando por delante al que haga falta. Y sí, estás en tu derecho de jugar a la pelota, pero yo estoy también en mi derecho a que no me atosigues. Ojo, no estoy en contra de que jueguen en la orilla, pero como solía hacerse antes con «cuidaíto» y que cuando te daban un balonazo se disculpaban mirándote a la cara. Ahora suerte tienes que no te tiren arena en los ojos. En fin, ¿exagero? ¿O estamos realmente desfasando?

