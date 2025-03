«Conil no es solo playa, sino también cultura», fueron las palabras de la concejala de cultura de Conil, Mercedes del Valle (bueno parte de ellas) pronunciadas en la inauguración del evento literario «Entre páginas Awards» celebrado el pasado sábado en Conil de la Frontera. ... En dicho evento se dieron cita numerosos autores y autoras, entre los que me encontraba yo por supuesto, y conocidos bookstagramer y bookstoker (para que no están puestos en el tema son lectores empedernidos que tienen cuentas en redes, donde reseñan, comentan, sugieren, recomiendan…libros convirtiéndose en verdaderas instituciones, en resumen críticos literarios en redes) quienes participaron en diversas actividades, entre ellas mesas redondas con temas de los más interesantes, pero quizás la que más me gustó fue la titulada «Entre el like y la pluma», no por nada fui una de las ponentes y hay que barrer para casa ji,ji,ji. No obstante, como el mismo nombre del evento indica «...Awards», no solo disfrutamos de las actividades que normalmente se dan en este tipo de citas, sino que también se entregaron los «Premios Bookstagramer 2024», premios que reconocen la labor y el esfuerzo divulgativo que estas cuentas ofrecen a los autores en general y a los auto publicados en particular. Fue el primer evento de esta índole para la organización, un trabajo que hicieron espléndidamente siete mujeres, trasformando un idea efímera de un domingo por la tarde en una realidad cultural. Mi agradecimiento al equipo de «Entre páginas Awards» por montar todo el tinglado, pero sobre todo por hacerlo en Conil, poniendo en el mapa cultural una de las localidades de nuestra provincia. Yo conocía el Conil de playa y gastronomía, este evento me ha descubierto sus calles, su historia, incluso su carnaval, porque sin planearlo hasta pude ver su cabalgata. Les salió todo de lujo, así que espero que cojan carrerilla y repitan el año que viene. Inciso: la carretera sigue regular.

