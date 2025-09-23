OPINIÓN

Winter is coming

España se parece políticamente a Juego de Tronos

Miguel Ángel Sastre

Miguel Ángel Sastre

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las series se han vuelto una compañía imprescindible en muchas de nuestras vidas, ya bien sea en el descanso del verano o como parte de nuestra rutina.

Una de las series de la última década ha sido Juego de Tronos (Game of Thrones, GOT). De ... ella, inspirada en una saga de libros, han quedado en nuestra memoria espectaculares imágenes y localizaciones, así como frases que utilizamos en contextos coloquiales, entre ellas, la célebre «Winter is coming», es decir, «El invierno se acerca».

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app