Aunque haya personas en España que no sigan las noticias con frecuencia, es difícil no haberse enterado de que, otra vez, nuevos escándalos relacionados con el Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez han protagonizado la semana. La situación que vivimos es límite y no ... ha existido antes porque nunca un Gobierno había recurrido de esta manera a las «artes oscuras» para mantenerse en el poder.

Una situación excepcional pide medidas excepcionales y, lo lógico, podría ser que, frente a quien está desmontando «tornillo a tornillo» España, la única labor de la oposición tendría que ser la contención por choque frontal. Sin embargo, hay quien, aún estando en contra del Gobierno y sus escándalos, nos pide que sigamos hablando de las «cosas del comer». La semana pasada tuve dos debates organizados por la sociedad civil sobre esas «cosas del comer» contra personas con las que coincido generacionalmente y que aprecio en lo personal, aunque sean diputados del principal partido del Gobierno. Personas con una visión de la vida distinta a la mía y que pueden tener ideas que no comparto, pero que, en el ejercicio normal de la política, hay que respetar y confrontar con argumentos racionales. Antes de los dos debates, los organizadores nos pidieron, varias veces, que nos centráramos en ser constructivos y en hablar de los temas concretos que se nos proponían, sin enredarnos en otras cosas. Así lo hicimos. Al acabar, fuimos felicitados, por la novedad hoy en día que significa debatir sin gritar, y el clima fue el de lo que tendría que volver a ser un coloquio entre dos partidos que ven la vida y la política de manera distinta, pero que representan a millones de españoles. Sin embargo, al volver a mirar mi teléfono móvil, tras cada uno de los debates, distintas noticias preocupantes, cada una más grave que la anterior, se sucedían. Y la cruda realidad se volvió a imponer. Estar en política, más que nunca, recuerda a convivir con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el protagonista con dos caras de una conocida novela que, en Cádiz recordamos de una manera particular gracias al «Love». A veces, pudiera parecer que podemos volver a hablar de lo importante, debatiendo con lógica y razones de peso. En cambio, cuando «cae la noche», recordamos lo que realmente está ocurriendo. Es una pena, porque España tiene problemas que no pueden demorarse más. Retos que exigen que gran parte de la política reme en la misma dirección. Ojalá podamos pasar pronto página de esta situación que ya no aguanta más. Para vencer a Mr. Hyde, pedir volver a esa normalidad y mucho más, nos vemos este domingo a las 11.00 en la Plaza de España de Madrid.

