OPINIÓN

Enterrar la caballa

El verano, más que un tiempo concreto es, cada vez más, un estado de ánimo formado por un cóctel que mezcla temperaturas, rutinas, lugares y personas

Enterrar la caballa
Miguel Ángel Sastre

Miguel Ángel Sastre

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una luz con rayos naranjas contrastaba con el azul del mar que ya, a esas horas, emitía tonos plateados. Azul y plata, como el de los reflejos de la piel de una caballa fresca, pescado que nos acompaña los dos meses centrales del verano, que ... esta semana «enterramos».

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app