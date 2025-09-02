Nuestra vida y cada uno de los días que vivimos, pueden tener un punto de aventura

Primeros días de septiembre y todo comienza a rodar con cierta normalidad. Empieza a andar, también, la actualidad política, la del día a día, más allá de los incendios del verano.

Aunque, a veces, parezca que esta actividad camina en una dirección y la vida de los españoles hacia otra, es importante que el curso se inicie porque muchas de las decisiones, en mayor o menor medida, que se toman acaban influyendo positiva o negativamente en la vida diaria de quienes estos días cambian las vacaciones por los madrugones.

Nuestra vida y cada uno de los días que vivimos, pueden tener un punto de aventura. Por muy aburrida que nos parezca la rutina, presenta momentos que podrían contarse como una historia épica o de superación. Prácticamente, la mayoría de personas que nos rodean, incluidos nosotros mismos, hemos experimentado alguna vez el hecho de superar algún reto académico, laboral, personal, alguna enfermedad, amor o desamor.

Si a esos momentos les rehiciéramos algunas frases para hacerlas más «guionizables», les añadiéramos una banda sonora al estilo de una buena canción de Coldplay y los adornásemos de una excelente fotografía o realización de cámara, en mayor o menor medida, podríamos convertirlos en una pequeña historia digna de cualquier plataforma digital, como ya ha hecho alguna conocida influencer española con su propio día a día.

Siendo la vida una pequeña aventura diaria, que presenta a cada persona distintos retos, el inicio del curso político debería ser el chispazo para dar a esas historias personales un comodín, una tabla de salvación que les impulse.

Por ejemplo, la vida de un agricultor, de quien levanta un negocio, de quien estudia una carrera universitaria exigente o está opositando, tiene ese punto de dificultad digna de ser contada como una aventura. Y en toda aventura, siempre aparece una solución ante los problemas que lo cambia todo. Esa solución debería darla la política cuando cualquier persona se quiere apoyar en ella.

Sin embargo, especialmente desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno, ésta se ha convertido, más que en una ayuda para resolver aventura, en una aventura propia en sí misma.

Esa aventura pasa, principalmente, por cambiar el Gobierno. Ese es el reto más urgente, que consiga sustituir a quienes han convertido la política en una historia de entretenimiento con vida propia, que no aporta casi nada positivo a nuestro día a día.

En este curso político, el sobresaliente debería ser para quien consiga dar la vuelta a esta situación y aportar soluciones, no discusiones. En esta nueva temporada, que no sabemos exactamente cuánto durará, el «prime time» ojalá lo tengan los que aportan y, que este Gobierno que no lo hace, por fin, se aparte.