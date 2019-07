Seguir Francisco Apaolaza Actualizado: 18/07/2019 07:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España se ha hecho el Face App ese en el que uno pone una foto y se ve como será de viejo y han salido Felipe y Aznar dando una charla juntos. Los expresidentes-medallas-olímpicas-de-oro-del-bipartidismo están preocupados porque últimamente están siempre de acuerdo el uno con el otro. A mí me pasa eso, pero conmigo mismo. Yo y yo cada vez nos peleamos menos y es una pena. Creo que me llevo bien con la vejez, pero al cabo de las cosas, me he terminado por apuntar a escalada, sigo corriendo encierros y monto un monopatín con la edad con la que algunos ya conocen a sus primeros nietos.

Es curiosa la relación de nuestra civilización con la edad. La app

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Orgullo Pedro

Orgullo Pedro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Con el calor que hace

Con el calor que hace ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Unicornios, arcoiris, Rosalía