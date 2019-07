Con unos años más

Seguir Yolanda Vallejo Cádiz Actualizado: 21/07/2019 07:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En esta semana, en la que estamos celebrando la yenka espacial -un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, y todo eso-, no paro de darle vueltas a lo mismo que usted, ya lo sabe, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás.. ; no, no le hablaba de la presunta investidura de Pedro Sánchez y sus pactos, sino de esa aplicación endemoniada que, como el espejito mágico de la madrastra de Blancanieves, nos pone frente a frente con nuestro yo del futuro. Con nuestro peor yo, todo hay que decirlo, aunque todo el mundo parezca excesivamente contento con el resultado de sumar, años, kilos y canas a su fotografía, y ande como loco compartiendo su particular retrato

