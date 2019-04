OPINIÓN Referencia internacional La coincidencia del ‘Triumph’ con el ‘Oasis’ confirma que Cádiz es epicentro en la reparación de gigantescos cruceros

Las últimas jornadas han confirmado lo que se sabe hace años: que el astillero de Cádiz se ha convertido en un referente internacional en el mercado de la reparación de cruceros.

La culminación de las reformas en el ‘Triumph’ de la compañía Carnival, que acaba en estos días, y el inicio de la reparación del ‘Oasis of the Seas’, que ya está atracado a la espera de entrar en diques entre sábado y lunes. Es la prueba clara de que Cádiz se ha convertido en epicentro internacional de ajuste de los grandes navíos que marcan un gran mercado mundial: el de los gigantescos cruceros turísticos. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Navantia inició de manera muy tímida este trabajo en septiembre de