Quinta del 68 Conozco a Guillermo Sánchez desde que fuimos compañeros en el Colegio del Pilar

Willy nos acaba de dar un susto morocotudo, un accidente de moto le catapultó a la UCI del hospital La Paz de Madrid, durante mi precipitado viaje llegaban malos presagios, pero ya en la puerta del sanatorio un grupo de colegas me tranquilizó, por suerte y contra todo pronóstico nuestro veterano amigo se encontraba fuera de peligro y en breve sería trasladado a planta lleno de pupas que iban a curarse. No es la primera vez que supera una buena paliza, durante la espera recordamos otra particularmente sonada. Conozco a Guillermo Sánchez desde que fuimos compañeros en el Colegio del Pilar, me enseñó a jugar al mus en la trastienda del Bar Cirilo donde un vaso de Valdepeñas con tapa