Un puente para la historia

La construcción del puente Carranza marcó un antes y un después en la historia de Cádiz. Su apertura al tráfico, el 28 de octubre de 1969, significó el despegue de una ciudad que, hasta entonces, había permanecido aislada del resto del mundo, solo conectada con ... la península a través del istmo de San Fernando. La población se agrupaba en intramuros, mientras que el suelo de extramuros esperaba un nuevo destino. No fue fácil sacar adelante una obra de estas características en una España que todavía se dibujaba en blanco y negro, pero las posibilidades de desarrollo y de negocio, sobre todo de negocio, que ofrecía la Bahía de Cádiz fueron el aval que necesitaba el Estado para autorizar su construcción y la excusa perfecta para la banca para facilitar su financiación. El puente Carranza fue entonces sinónimo de modernidad, vanguardia y desarrollo. No hay que olvidar que Dragados, la empresa adjudicataria de la obra del viaducto y de su tramo levadizo, aplicó la tecnología más avanzada de la época para construir el puente en un tiempo récord: dos años y medio. Además, el diseño del ingeniero Antonio Durán, que luego fue modificado para mejorar el paso de los buques de La Carraca, se consideró un referente mundial de la ingeniería civil. Los 90 metros de luz que tiene entre sus pilas centrales y el desafío físico que provoca el tramo levadizo, han sido ejemplo para las generaciones siguientes de ingenieros de caminos. Sin embargo, el puente, al margen de su contribución a la ingeniería, tuvo un papel crucial en el despegue económico de la comarca. Su inauguración permitió la llegada de un nuevo turismo, pero también generó un nuevo desarrollo urbanístico, no exento de la especulación. Así empezó a fraguarse el Cádiz de extramuros, con sus grandes bloques de viviendas y apartamentos.El puente Carranza puso la primera piedra de lo que hoy conocemos como área metropolitana de la Bahía, ya que sirvió para vertebrar la conexión entre Jerez, El Puerto yPuertoReal con la capital. Además, el puerto de la ciudad y los astilleros de la Bahía también notaron el impulso que generaba en sus negocios la nueva infraestructura.

