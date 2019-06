El futuro en nuestras manos Todos los indicadores, mes tras mes, año tras año, se empeñan en hundir a la provinciade Cádiz en la miseria, pero eso sólo debe valernos de acicate para seguir trabajando

Ignacio Moreno Bustamante Actualizado: 09/06/2019 09:58h

En esta nuestra provincia de Cádiz no hay indicador oficial que no esté empeñado en hundirnos en la miseria. Ninguno nos da respiro: la tasa de paro más alta de Europa y parte del norte de África, la renta per cápita más baja, la esperanza de vida más corta, el territorio con más narcotraficantes por metro cuadrado... en todos los gráficos de los estudios de datos salimos pintados de negro. La mayor parte de las veces resulta un acicate para seguir trabajando. Un recordatorio de que entre todos tenemos que tratar de empujar y no rendirnos, cada uno desde su responsabilidad, por pequeña que sea. Un aviso para demostrar que los gaditanos somos mucho más que esas cifras y que