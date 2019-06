Seguir Ramón Pérez Actualizado: 21/06/2019 07:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Durante el largo viaje de regreso he venido pensando en otros asuntos alternativos sobre los que versara este artículo, pero el motivo que me ha llevado a Valencia, como un poderoso atractor, una y otra vez ha torcido mi voluntad hasta obligarme a caer en ese poderoso centro. No me gustan las necrológicas. Ni leerlas, ni mucho menos escribirlas. Creo que se trata de un género fácil. Basta con emplear los tópicos al uso para ensalzar las bondades del difunto y lamentar su irreparable pérdida hasta dar por concluido el asunto. Si esta logra, además, hacer brotar algunas lágrimas, pues entonces miel sobre hojuelas.

Así que me enfrento a la difícil tarea de expresar lo que ahora siento sin que

