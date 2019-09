Compromiso con el nuevo Hospital

Seguir La Voz de Cádiz CÁDIZ Actualizado: 23/09/2019 07:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando un equipo no gana nunca un partido es necesario o bien cambiar los jugadores o bien sustituir al entrenador. En una administración, cuando hay un proyecto que se ha prometido hasta la saciedad, que hasta ha tenido presupuestos destinados a su puesta en marcha, y no sale adelante, es necesario cambiar a los políticos para que se desbloquee. Tal situación podría haberse dado con el nuevo hospital de la ciudad de Cádiz, un proyecto que, sobre el papel, lleva once años en marcha, pero del que no se ha puesto ni una piedra. Ni ha habido visos, durante una larga década, de que se fuera a colocar.

El segundo hospital ha sido siempre el clavo ardiendo al que se

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El síntoma del transporte público

El síntoma del transporte público ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Una fecha para recordar quiénes somos

Una fecha para recordar quiénes somos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La resistencia de los sintecho