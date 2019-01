OPINIÓN El COAC: a la función escolar o al tesoro de la humanidad En los próximos años tendremos que escoger, con más fuerza, si queremos un Concurso netamenteme gaditano o si lo abrimos en igualdad para todos

Andrés G. Latorre

«Y si tú no eres subnormal y no sales en un coro o en una cofradía (que es lo más parecido)..» Oiga, antes de irle a llorar a su asociación de abogados más cercana, que sepa que esto no lo he escrito yo, que lo cantaban Los Panteras, de Juancahlo, cuando apenas llevábamos un mes del siglo XXI. Cuando el exabrupto no tenía un millón de pájaros graznando ni titulares (con eterna vocación de suplentes) en periódicos y blogs alertando de cruzadas infantiles por eso de que a una suegra le olían los pies o porque aquel sacerdote no cumplió con la norma de que las canciones de los niños del coro se cantan pero no se tocan. Era una