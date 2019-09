LA OPINIÓN Cinco comunistas y un taxi «La izquierda en este país no sabe estar unida. No sabe compartir principios, fines, metas...»

Me decía un amigo ayer que el problema de la izquierda es que si metes a cinco comunistas en un taxi, cuando llegan a su destino han montado cinco partidos políticos y dos coaliciones. Y la realidad en la izquierda española es esa. La izquierda en este país no sabe estar unida. No sabe compartir principios, fines, metas… al final, todos quieren demostrar que son más de izquierda que el otro, y el resultado es que terminan por fragmentar, aún más si cabe, una izquierda, la española, que ya de por si se compone de un gran número de partidos y coaliciones.

La decisión de 'Más Madrid' de presentarse a las elecciones nacionales no hace más que