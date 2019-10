OPIINÓN Cádiz, la provincia en prácticas eternas Nos estamos especializando los gaditanos a llegar con una gran experiencia a ninguna parte

Andrés G. Latorre
Actualizado: 20/10/2019 09:16h

No creo ser una excepción en lo que les voy a contar. Tengo un amigo, cuya identidad por esas cosas de la protección de datos (los míos, en caso de que él se vaya de la lengua también) no revelaré, que estuvo hasta los 35 años enlazando prácticas. Unos meses en un puesto que iba cambiando con la puntualidad con la que se le terminaba el contrato. «Cambia la oficina, pero el resto se mantiene», me contaba una noche entre risas antes de soltar una frase lapidaria: «creo que me he contagiado de la provincia, Cádiz está siempre, como yo, en prácticas». Creí haberlo olvidado tras los infames bebedizos con los que celebramos el que fuera sábado y siguiéramos vivos,