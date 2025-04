La Voz de Cádiz: Menos empresas y más paro

La provincia pierde músculo empresarial. Los datos estadísticos que figuran en la Seguridad Social revelan que las cotizaciones de empresas al Régimen General han bajado en agosto . Cádiz pierde actividad. En un año, de agosto de 2019 a agosto de 2020, la provincia ... ha perdido 2.115 sociedades y desde que estalló la pandemia, en solo seis meses, el número ha sido de 724. Suma y sigue. El comercio y las empresas vinculadas al sector turístico han sido las peor paradas. Todo apunta a que la sangría no ha terminado. Al contrario. Los expertos vaticinan que el cierre de empresas irá a más a partir de octubre, lo que significa que el desempleo también se incrementará a lo largo del otoño. La provincia inició el año 2020 bajo la desaceleración, es decir, venía muy tocada desde mediados del verano pasado, pero el estallido de la pandemia le ha dado la puntilla y ahora, como dice el último informe del Colegio de Economistas, se tardarán, al menos, dos años en remontar el vuelo.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha sido uno de los primeros en alertar de la grave situación que se avecina al avanzar algunos de los escalofriantes datos del VI Barómetro Autónomos que presentó ayer en Madrid. Por ejemplo, la actividad de más de 1,6 millones de autónomos se ha reducido más de un 60% en nuestro país como consecuencia de la pandemia. Amor vaticina que «desde el 1 de octubre, en España vamos a vivir un ERE silencioso de los que no van a ocupar portadas, porque no son grandes empresas», sino autónomos y pequeñas compañías. El presidente de ATA ha puesto esa fecha, debido a que es cuando expira la causa de mantenimiento del empleo que ha impuesto el Gobierno para que las empresas que hayan mandado a su plantilla a un ERTE puedan despedir . La patronal de los autónomos ha exigido al Gobierno que alargue los ERTE a todos los negocios sin discriminación por sectores. El presidente de ATA ha criticado al Gobierno por decir «que los ERTE tienen que ser para empresas viables. ¿Una pirotécnica es una empresa zombi?, ¿y una empresa de cirios? ¿y una empresa de trajes de comunión o de bodas?», se pregunta. La patronal de los autónomos no avalará ningún acuerdo con el Gobierno que deje atrás a un solo trabajador por cuenta propia.