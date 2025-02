El pasado lunes les conté sobre unas huellas encontradas en unas rocas de Tarifa. Lo que no pude terminar de comentarles, por falta de espacio, es que se estudiaba cerrar todo el entorno de la zona, con lo que ello conlleva (vigilantes de seguridad, ... vallado, cartelería prohibitiva y muchos miles de euros de gasto), no fuera a ser que a una pandilla de frikis le diera por querer acercarse y ese legado, fundamental para comprender el sentido de la vida, se borre para siempre.

La semana ha traído otra preciosa noticia naturalista: un par de focas apareció en el puerto de Conil y, según las crónicas, se encontraban allí la mar de a gusto. Como es normal ante un suceso extraordinario, la gente se acercó al muelle a contemplar el inédito espectáculo. Ahora bien, en lugar de dejar que la vida siga su curso y que esos simpáticos mamíferos marinos se aburran del sitio o voluntariamente continúen tragándose el salitre mezclado con gasoil, la secretaría técnica de la sección operante de la subdelegación correspondiente del organismo competente ha determinado que el mismo puerto de Conil de la Frontera (puerto pesquero con una de las mayores actividades de la provincia y del que dependen tantas familias), se precinte, para que no se les cause molestias. Porque lo primero es lo primero, ya saben.

La noticia salió casi a la par que otra en la que se daba a conocer los avances en investigación y desarrollo de un mecanismo, híbrido de silla ortopédica y exoesqueleto, que ayuda a que niños que padecen enfermedades degenerativas puedan tener movilidad y contribuye enormemente a un incremento apreciable de su calidad de vida. El invento es español y se llama «Explorer».

He buscado y no he encontrado. Pero me juego lo que quieran a que con el sueldo de dos inútiles y el importe de un saco de pescado apto para focas pueden comprarse, al menos, dos explorer. Ahora, calculen qué podría hacerse con el sueldo de veinte mil...