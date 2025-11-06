Cádiz es singular en su forma de ser y eso se ve también en nuestras tradiciones. Personalmente, una de las que más me gustan son las zambombas. Esa fiesta que aúna flamenco y navidad. Al calor de la hoguera (muchas veces simbólica) se reúnen los ... participantes para celebrar el nacimiento del Niño Dios a una forma muy andaluza: gitana y flamenca.

Es cierto que la mayoría se dan en la vecina Jerez, ciudad hermana aunque algunos se empeñen en convertirla en enemiga. La cuna de la zambomba que mira con algo de recelo cómo empiezan a crecer por toda la geografía provincial. Temiendo, tal vez, que la hermana mayor sevillana crea que esta festividad también es propia y la incluyan en su calendario particular.

Pero mientras eso ocurre, desde mediados de mes, Jerez olerá a Navidad. Sonará a flamenco y se llenará de visitantes en una ciudad que, de por sí, ya tiene muchos recursos turísticos. Y eso, reconozco, que me da envidia. Guiar por las calles jerezanas es hacerlo con tranquilidad, sin muchedumbres (salvo en esas fiestas) y casi con un silencio reverencial que se aleja de los altavoces a todo volumen y los mil idiomas mezclados que se entrecruzan en Cádiz.

Y lo hacen con tradiciones propias, sin tener que inventarse nada si no potenciando lo suyo. Sabiendo que el flamenco es parte intrínseca de la cultura andaluza, jerezana y gaditana. Por eso me da pena que en Cádiz nos olvidemos de los Pericón, Mellizo, Beni, Chano, Estrella. Por suerte, en este mes, y celebrando los 15 años de la inclusión por la UNESCO del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tendremos una buena programación en nuestras calles.

Ya era hora que recordásemos que también somos una de las cunas del flamenco. Ya lo decía Quiñones: hasta el baile se parece al de las puellaes gaditanas. Cádiz forma parte de la historia del flamenco. El barrio Santa María es un recordatorio vivo de lo que fuimos en el cante. Esperemos que este Ayuntamiento, que ya ha dado pasos para recuperar otros aspectos culturales alejados del Carnaval, también lo haga con este Patrimonio Inmaterial Gaditano.