Opinión

El flamenco también es Cádiz

Guiar por las calles jerezanas es hacerlo con tranquilidad, sin muchedumbres (salvo en esas fiestas) y casi con un silencio reverencial que se aleja de los altavoces a todo volumen

Javier Fornell

Javier Fornell

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cádiz es singular en su forma de ser y eso se ve también en nuestras tradiciones. Personalmente, una de las que más me gustan son las zambombas. Esa fiesta que aúna flamenco y navidad. Al calor de la hoguera (muchas veces simbólica) se reúnen los ... participantes para celebrar el nacimiento del Niño Dios a una forma muy andaluza: gitana y flamenca.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app