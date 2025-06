Ejercer el periodismo es una responsabilidad. Hacerlo en Cádiz, cuna de la libertad, es un privilegio. Periodismo y libertad son los dos conceptos que me han señalado el camino desde que empecé en este oficio hace casi 30 años, especialmente en los últimos 21, cuando en 2004 tomé la decisión de unirme al equipo fundacional del proyecto que Vocento iniciaba en nuestra provincia, el periódico LA VOZ de Cádiz. Han sido años en los que humildemente he tratado de mantener los principios que rigen un periódico que forma parte indisoluble de ABC, como son la independencia, el humanismo, el liberalismo, la defensa de la Monarquía parlamentaria y de los intereses de España. Y, por supuesto, de Cádiz. Además de todo ello, un medio de comunicación –y quizá aún más en nuestra tierra– tiene una inexcusable responsabilidad social que ha de ejercer con determinación desde la honestidad, la humildad y el liderazgo.

Hoy, domingo 15 de junio de 2025, dejo la dirección de LA VOZ de Cádiz. Me marcho con la tranquilidad de saber que el excelente equipo que compone la redacción está compuesto por periodistas de raza, referentes en la provincia de Cádiz. El reto que tienen por delante, en unos tiempos convulsos y un entorno muy cambiante, no es fácil. Como no lo ha sido en estos últimos años. Pero todos ellos han dado muestras sobradas de su capacidad y su profesionalidad. No me cabe la menor duda de que LA VOZ seguirá siendo una cabecera absolutamente indispensable para miles de lectores que cada día se asoman a ella en busca de información veraz y contrastada, además de opiniones solventes y comprometidas.

Un compromiso que tiene como principal objetivo la defensa de nuestra provincia. Cádiz vive un momento que debe marcar su destino para los próximos años. Los gaditanos estamos ante una inmejorable oportunidad de escribir nuestro propio futuro. Está en nuestras manos. Vivimos en una tierra tan rica, tan variada, tan talentosa, que estamos obligados a aprovechar las oportunidades que se nos brindan desde muy diferentes ámbitos. El primer paso es que los propios gaditanos nos lo creamos. Que nos despojemos de complejos, clichés y tópicos que muchos se empeñan en colocarnos. Si en algo he tratado humildemente de incidir en todos y cada uno de mis artículos de estos últimos años es en la idea de que los gaditanos somos ejemplo de excelencia. Humana y profesional. En todos los sectores. Nuestra industria naval y aeroespacial está a la vanguardia de España y de Europa. Nuestro comercio lidera las exportaciones en distintos ámbitos. Nuestro sector primario cada día es más competitivo y vanguardista, con un nivel tecnológico y de modernización a la altura de cualquier otra región del país. Nuestra gastronomía es referente mundial. Nuestros productos, punteros. El vino de Jerez, el atún de Barbate, la carne autóctona de retinto, el aceite, la huerta de Conil, los quesos de la Sierra...

Mención aparte merece nuestro sector turístico. Sin duda, la marca Cádiz se ha afianzado entre las más potentes de España y también a nivel europeo. Tanto, que el gran reto es saber redimensionarlo para no morir de éxito. Pero es indudable que nuestro sol, nuestras playas, son un reclamo que se 'vende' por sí mismo. Y hay más. Mucho más. La naturaleza nos ha regalado la oportunidad de ofrecer al mundo una enorme variedad de atractivos. Sólo por eso, por poder disfrutarlos nosotros y ofrecerlos a los demás, debemos estar más que agradecidos. Pero a ellos además hay que sumar los que hemos sabido 'fabricarnos' nosotros. Nuestro legado cultural, fundamental en la historia de España, es uno de ellos. Y nuestra oferta de turismo deportivo, que permite practicar cualquier modalidad que se nos ocurra. Además, en los últimos años hemos potenciado los grandes eventos como atractivos para la ansiada desestacionalización del turismo. Los festivales de música son un buen ejemplo de ello. No en vano somos la cuna de algunos de los mayores mitos del arte de las últimas décadas. Camarón, Lola Flores, Rocío Jurado, Paco de Lucía... nos han dejado un legado que estamos obligados a defender. Ellos, y muchos como ellos, deben ser la inspiración para todos y cada uno de los gaditanos.

Obviamente tenemos problemas. Cómo no. Muchos asuntos aún por resolver. Y ahí estaremos los periodistas, los medios de comunicación como LA VOZ de Cádiz y tantos otros, para denunciarlos. Para exigir a las autoridades públicas que luchen por esta provincia como lo hacemos cada uno de nosotros desde nuestro humilde ámbito de responsabilidad. Para que con su diligencia, nuestro esfuerzo y nuestro talento, llevemos a Cádiz donde se merece. Y por supuesto a Andalucía y a España.

Periodismo. Libertad. Periodismo en la tierra de la libertad. Sinceramente me siento un privilegiado. Perseveremos todos con firmeza, con honestidad, con esfuerzo, con humildad. Personalmente trataré de seguir haciéndolo desde estas páginas. No dirigiendo el periódico, pero sí como un colaborador más desde la ventana que se abre cada domingo en forma de artículo. Para seguir diciendo que estoy muy orgulloso de mi tierra. Y muy agradecido por poder contarla. Un honor.