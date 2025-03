Uno no se hace periodista para contar la historia de una joven que se lanza al agua para salvar a un gatito. O de dos patos que miran el río Manzanares cuando viene crecido. Ni para relatar las peripecias de las Greta Thunberg de la vida adoctrinándonos sobre el cambio climático y la sostenibilidad. A uno le nació la vocación, la pasión, cuando leía artículos de Pérez Reverte hace 30 años narrando sus aventuras en Kosovo, o en Sarajevo, junto a su inseparable amigo, el cámara José Luis Márquez. Devorando sus artículos sobre cómo les volaban las balas por encima de la cabeza, cómo conseguían información a cambio de tabaco en un prostíbulo o cómo se las apañaba para poder enviar a tiempo su crónica para el telediario. Luego la vida profesional te lleva por los caminos que te lleva, pero el germen está ahí, en esos artículos descarnados en los que te cuenta cómo el reportero de guerra mete un paquete de kleenex a un herido en un agujero de bala para taponarle la hemorragia. O cómo tiene que salir por patas para refugiarse detrás de un muro medio derruido en medio de un bombardeo. Y a partir de ahí indaga. Se interesa por el tema. Descubre a otros como él. Incluso tiene la fortuna de conocer a algunos. Al propio Pérez Reverte, por ejemplo, gracias a la extrema generosidad de otro periodista como la copa de un pino, el grandísimo Óscar Lobato. Y le nace no solo la vocación. También la admiración. Y rebusca para conocer más sobre reporteros como ellos, periodistas con mayúsculas. Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Rysard Kapuściński. Y se conmueve con las muertes en 'acto de servicio' de compañeros como José Couso o Julio Anguita Parrado. Todos y cada uno de ellos nos contaron la vida sin florituras. Hiperrealismo descarnado. Llámelo como quiera. Había buenos y había malos. Había muertos. Sangre. Crudeza. La vida misma a través de sus excelentes crónicas periodísticas.

Hoy día todo es distinto. Muy distinto. Se impone el rollo 'flowerpower'. Fundamentalmente por culpa de la izquierda buenista y ridícula. La que no quiere aumentar el gasto militar pese a las evidentes amenazas a las que nos enfrentamos en este nuevo orden mundial que se está construyendo a marchas forzadas desde la Casa Blanca, el Kremlin, Israel o China. Si fuera por esas 'Gretas Thunbergs' de las que les hablo -en España hoy día encarnadas en la ministra Yolanda Díaz- nuestros fusiles dispararían flores en lugar de balas, como ya nos contaba hace décadas el maestro Reverte. Es evidente que el mundo está cambiando. Europa se ha quedado atrás militar y comercialmente y es perentorio enderezar esa situación. Pero será imposible hacerlo con un Gobierno como el actual. Con un presidente que vive única y exclusivamente pendiente de sí mismo. En una burbuja que puede estallar en cualquier momento, pero que no lo hace gracias a sus continuas humillaciones ante sus socios. Sin embargo, el mundo sigue girando por más que él quiera ponerse de perfil. Esta misma semana, aquí, en el Golfo de Cádiz, tenemos las mayores maniobras militares de la OTAN que se recuerdan en los últimos años. Más de 4.000 efectivos a bordo de 30 buques, dos submarinos, unidades anfibias y medios aéreos. Los ejércitos de España, Alemania, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Turquía... y Estados Unidos. Por lo que se ve seguimos siendo aliados de los americanos. Seguimos viviendo en la cara buena del mundo, que cantaba Pau Donés. Esperemos que tanto buenismo, tanta ridiculez y tanto discurso 'woke' no lo eche todo por la borda. Porque lo mismo un día las balas empiezan a volar sobre nuestras cabezas, como vuelan sobre las de los ucranianos desde hace tres años. Y a ver dónde están entonces Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y toda esta 'superpandi'.