El partícipe a título lucrativo es quien se ha beneficiado de los efectos o réditos de un hecho delictivo, sin intervenir en su comisión. El PSOE ha dado instrucciones a todo el gobierno y demás prebostes socialistas, a calumniar a Ayuso utilizando dicho concepto infundiendo ... la duda. El novio de Ayuso está siendo investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, presuntamente cometidos a través de la empresa Maxwell Cremona, durante los años 2020 y 2021. La nueva federación dominicana (FSD) del PSOE, lo más parecido al PSC, ataca a la presidenta madrileña, porque se beneficia del uso de la casa de su novio con el que cohabita. 'Snchz' que es un bocaza y muchas más cosas, también se ha beneficiado a titulo lucrativo del piso que disfrutaron desde antes de casarse y después de ello.

He pasado muchas horas leyendo la prensa pretérita sobre el patrimonio de la mujer de 'Snchz'. Gracias a la información incautada a Villarejo (delincuente donde los haya, bien relacionado con el PSOE y PP), relacionada con la operación Kitchen, sabemos que el 14 de julio de 2014 realizó una nota en su moleskín sobre el actual presidente del Gobierno. En ella dice que al día siguiente a ganar Pedro Sánchez por primera vez las primarias del PSOE, dos policías comieron con su suegro. Este señor se dedicaba a regentar en el pasado varias saunas sexuales (dos de homosexuales y una hetero), desde hace algún tiempo regentada por sus hermanos Enrique y Conrado. Uno de esos dos policías responde a BIG, jefe de la Unidad Centrar de Apoyo Operativo, amigo de la familia política de 'Snchz», desde hacía más de treinta años. De esa comida y de la amistad del 'suegro' de 'Snchz' con BIG se intuyen la siguiente consideración a modo de presunción: Villarejo quiere ser útil al nuevo y flamante Secretario General socialista, instando a su suegro a deshacerse de las saunas para no enturbiar la futura imagen del presidente. Es muy probable (suposición) que en todas las saunas existan trabajadores sexuales masculinos mercadeando con su cuerpo, que haya pactado una comisión o pago al local por el servicio que allí ofrecen a los clientes. Y no tienen por qué ser menos las dos en liza: «Azul» y «Adán» donde rodaron pequeños trozos de la serie 'Maricón perdido' de Bop Pop. Supuestamente esto pudiera ser lo que alertó a Villarejo, dada la amistad que les unía (a él y al suegro) y le llevó a enviar dos comisarios para que se deshiciese de su negocio en cuanto ganó 'Snchz' las primarias. El delincuente Villarejo icono de credibilidad para Moncloa y PRISA, la SEXTA y demás satélites mediáticos del actual poder, cuando les ha interesado, en un escrito judicial atacó a su otrora conocido (suegro de 'Snchz'), asegurando que consintió un espionaje ilegal policial en los locales. Dejando caer en el escrito que, «no fue a mí a quien Sabiniano Gómez permitió dicha actuación y deberían preguntar al que dirigía esta Unidad de fontaneros, ahora testigo protegido en esta causa».

Pues bien, poco antes de la boda de 'Snchz' y su esposa en 2006, la pareja de tortolitos ya residía en una vivienda adquirida por el padre de la mujer del presidente del Gobierno. Esa vivienda representaba parte del patrimonio de Sabiniano (padre de Begoña Gómez), patrimonio acumulado, entre otros con los ingresos de al menos dos locales de saunas gays. Sin embargo, en el Registro de la Propiedad no aparece dicha vivienda a nombre de la hija de Sabiniano. En cualquier caso, Sabiniano cedió el inmueble para que lo disfrutaran sus retoños por consanguinidad y afinidad. Según las noticias publicadas, el inmueble se valora en más de 700.000 euros.

Lógica y conclusión:

-Sí la vivienda familiar de 'Snchz' se la cedió su suegro cuando vivía de los prostíbulos.

-Sí el PSOE evita preguntarle a Villarejo por la sauna gay del suegro de 'Snchz'.

-Sí como dice Villarejo, se permitió las grabaciones de clientes y trabajadores sexuales, es que pudiera ser (presunción) la existencia de proxenetismo, entendida como aquella persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona.

-Sí el proxenetismo supone la obtención de un beneficio (ya sean económicos o de otro tipo) con la prostitución de otra persona, en los términos dispuesto en el artículo 187 Código Penal, acreditaría (suposición) un origen desde luego oscuro de una parte del patrimonio conformado con esas rentas así generadas. Y ello, aunque la persona que ejerce la prostitución consienta los 'servicios' de un proxeneta, seguirá siendo ilegal esta actividad, siempre que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.

-Entonces, la familia 'Snchz' Gómez se ha beneficiado a título lucrativo de ese patrimonio así obtenido.

Fíjense que la cantidad presuntamente defraudada por 'Alberto' es de 350.000 euros y la del piso usado por «Begoña» con ese origen es de 700.000 euros. Beneficio a título lucrativo en ambos casos. Sí tenemos en cuenta las cantidades reflejadas, ésta se beneficia a título lucrativo por una cuantía mayor que aquel. Ambos supuestos son meras conjeturas en cualquier caso hasta la fecha. Salvo que manejemos una tautología, cosa que no es, en lógica, la verdad suele verse como una propiedad de proposiciones u oraciones que, es definida en términos de verdad: una inferencia es válida si y solo si es imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa. Por lo tanto, todo descansa en un juego de presunciones probabilísticas.

Los inquilinos de la Moncloa se han beneficiado a título lucrativo por un importe que dobla el que se le imputa a Ayuso. En cualquier caso, en ninguno de los dos son responsables penalmente ninguno de ellos. Ayuso se ha equivocado de estrategia comunicativa. 'Snchz' que tienen muy poca vergüenza, como no contesta a las preguntas en sede parlamentaria, lo que hace es contraatacar contra Ayuso, cuando esta no es responsable de nada. El investigado es su novio y los hechos referidos se refieren a un período en el que la presidenta de Madrid, porque Madrid es así según ella, ni se encontraba con su exmarido, ni tampoco con este.

La última de las Federaciones socialistas creadas por el PSOE es la dominicana. Los negocios, blanqueo de capitales, creaciones de sociedades offshore, contratos y asesoramientos gubernamentales, créditos concedidos al gobierno y por último, Rubiales, el protegido de 'Snchz' también en la República… Sólo un ejemplo, cuatro son las 'offshores' dominicanas de Bono. Estas tienen por objeto servir de puente a la facilitación del comercio global, facilitando formalizar contratos en todo el mundo, evitando el mayor número de impuestos y obligaciones contables. Curiosamente, el país caribeño aplica una política muy laxa para «justificar» las operaciones financieras internacionales. Otra curiosidad, Juan Segovia fue colocado por intermediación de Bono como asesor del presidente de República Dominicana. Y el apoyo a la posición de Marruecos, que considera el Sáhara en una provincia autónoma de su Reino. Manda huevos con estos 'sociolistos', diría Trillo. Al final va a ser que Alberto González es un pipiolo, mero aprendiz de sociolisto.