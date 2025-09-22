La Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo destaca por méritos propios en el entramado corrupto de la Administración institucional creada en la década de los 90 en el seno de la Junta de Andalucía

La Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFFE), destaca por méritos propios en el entramado corrupto de la Administración institucional creada en la década de los 90 en el seno de la Junta de Andalucía. Época dorada de la corrupción institucionalizada que invadió todo ... el espacio administrativo. Se llegó a erigir un «Régimen», gestionado desde el «cortijo» socialista, a imagen y semejanza del PRI (mexicano). Cuarenta años de socialismo andaluz. Tantos años sin alternancia política desembocó en la construcción de un «Régimen» clientelar. Todo comenzó con la Ley del Gobierno y la Administración andaluza de 1983. En lugar de subsumir o integrar dicha administración en la estructura de las Diputaciones provinciales, se creó una nueva. Imagínense los procesos de selección, el mérito y la capacidad de muchos de los ingresados de entonces. Como esto no fue bastante, en 2006 se aprueba la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se aborda entonces la adaptación de la organización y régimen de la Administración, dando carta de naturaleza a la llamada Administración institucional de la Junta de Andalucía. Esta se conforma según la norma como aquel sistema integrado de órganos administrativos y entidades que gestionan los servicios y funciones de la Comunidad Autónoma. O sea, superposición, duplicación, irracionalidad, ineficacia e ineficiencia del entramado administrativo de la Junta.

La FAFFE supuso una suerte de «agencia de colocación» de los «sociolistos» andaluces. Solo hay que ver quienes estuvieron cobrando una nómina. La fiscalización de su funcionamiento por la Cámara de Cuentas hizo saltar todas las alarmas. La UCO reconoció el desaguisado.La guinda en el pastel socialista vino con el uso de tarjetas de créditos de la propia fundación en puticlubs de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Nuevamente el puterío socialista en acción.La tarjeta de crédito quedó esquilmada después de un intensivo uso. la Faffe recibió 48,8 millones de euros en subvenciones sin justificar. Parte de ese dinero fue concedido el mismo día de su extinción, según denunció el sindicato CSIF. En la «formación profesional» se había generado un fraude que «haría palidecer el caso ERE», manifestó en su momento el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. En 2011se extingue la FAFFE y los hermanos, primos y demás allegados socialistas en plantilla, quedan integrado en la estructura ordinaria de la Junta de Andalucía. En España las Administraciones superan con creces los tres millones de empleados públicos. La condición de funcionario sólo se justifica en aquellos que tienen potestad de «imperiun». Se ha producido una distancia insalvable entre los empleados públicos y los privados, en favor de los primeros carente de justificación. Y, aun así, los sindicatos más representativos se oponen al despido de aquellos que no justificaron la titulación requerida. Ser expertos en pelar langostinos de Sanlúcar no «da patente de corso» para admitir ilegalidades flagrantes en la contratación pública. El liberalismo exige un Estado mínimo y férreamente sujeto a la ley. En el auto de la Juez de entonces se decía que, «desde la Junta se había organizado una red para delinquir». Se han utilizado las empresa y fundaciones públicas para emplear a sus «clientes», afiliados y amigos políticos.