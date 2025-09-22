opinión

Soluciones liberales (VII): Faffe

La Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo destaca por méritos propios en el entramado corrupto de la Administración institucional creada en la década de los 90 en el seno de la Junta de Andalucía

Fernando Sicre

Fernando Sicre

La Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFFE), destaca por méritos propios en el entramado corrupto de la Administración institucional creada en la década de los 90 en el seno de la Junta de Andalucía. Época dorada de la corrupción institucionalizada que invadió todo ... el espacio administrativo. Se llegó a erigir un «Régimen», gestionado desde el «cortijo» socialista, a imagen y semejanza del PRI (mexicano). Cuarenta años de socialismo andaluz. Tantos años sin alternancia política desembocó en la construcción de un «Régimen» clientelar. Todo comenzó con la Ley del Gobierno y la Administración andaluza de 1983. En lugar de subsumir o integrar dicha administración en la estructura de las Diputaciones provinciales, se creó una nueva. Imagínense los procesos de selección, el mérito y la capacidad de muchos de los ingresados de entonces. Como esto no fue bastante, en 2006 se aprueba la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se aborda entonces la adaptación de la organización y régimen de la Administración, dando carta de naturaleza a la llamada Administración institucional de la Junta de Andalucía. Esta se conforma según la norma como aquel sistema integrado de órganos administrativos y entidades que gestionan los servicios y funciones de la Comunidad Autónoma. O sea, superposición, duplicación, irracionalidad, ineficacia e ineficiencia del entramado administrativo de la Junta.

