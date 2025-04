Soy una persona del montón y además hombre. No soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Cuando leo que Jésica, la acompañante onerosa de Ábalos es su sobrina, me viene a la cabeza las calenturientas relaciones de muchos socialistas. Pensé por un momento ... que habían puesto de moda una de las múltiples y posibles relaciones tío y sobrina. Luego, al rato, pensé que estaban llegando muy lejos estos que prodigan la pulcritud, la honestidad y la superioridad moral. Después de haber dedicado unos minutos a informarme sobre las relaciones incestuosas, constaté que era un intento de despiste e impedir el rastro en los mensajes. Era una burda mentira, eso que tanto gusta a los del capullo portado en una mano. La supuesta sobrina era una meretriz cuyos servicios han sido pagados por Uds. y por mí. Quiero decirles que me he quedado algo más tranquilo y con menos dinero en el bolsillo. Claro, pensé por un momento que el exministro de «Snchz» estaba hecho todo un «tío», un toro de raza. Y, habiendo de por medio un «tío», lo lógico es pensar en una sobrina. Eso de transgredir las normas es algo a lo que muchos socialistas aspiran una vez detentan el poder. Porque sin él, tienen dificultad hasta de respirar. Y menos mal que eso es gratis. Quizás el «comandante» con estrechos vinculado con la guerrilla terrorista del M-19, pensó por un momento sentirse todo un faraón del Nilo, como Cleopatra, o los reyes Inca, que gobernaban en matrimonios incestuosos, en los que primaba la razón de Estado. También puedo entender ahora mejor que antes «eso de aferrarse al poder», justificándolo en la razón de Estado. Solo que sin ese poder no serían nada en la vida civil.

Bueno, menudo espectáculo pseudo incestuoso. Para espectáculo de verdad (es lo que leo en toda la prensa que habitualmente suele ser objetiva), el de Teruel. En plena resaca de la pandemia, el jefe de la trama de la organización criminal a juicio de la UCO, de la que es «el 1» el ahora reunido con un tal «Chichi pin» o algo así en Chino, dicen que lo debió pasar de puta madre en el Parador. No se si tiene que ver con la alegría con la que entablaron su relación los amantes de Teruel y su coyunda con alegría. Con menos alegría Alegría ha certificado que el «tío» pasó la noche en esa edificación de arte mudéjar. A la vez que ha manifestado la ex delegada del gobierno Alegría que, no tiene como atribución sentarse a los pies de la cama del ministro. Supongo que no debe tener tampoco la de meterse dentro de ella. Digo que presumo, porque dicha posibilidad ha sido omitida por Alegría. Entre el tío, la sobrina, las noches turolenses y «el 1» que se va a ver a un tal «Chichi pin», pienso que todos están en eso del pensamiento único, por si se acaba el mundo.

