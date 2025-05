Por un instante pensé encontrarme en plena estación ornitológica de Doñana. Allí los pájaros vuelan por doquier. Unos son perennes en la marisma, otros migran y vuelven. El rabilargo ibérico ha encontrado su hogar entre las arenas del Rocío. No sólo allí, en Linares también. Los linarenses fueron victima de la ira de estos pequeños bichos. En realidad, eran las pájaras en defensa de sus polluelos. El telediario mostró los ataques contra linarenses desprotegidos. Desde el ramaje de los árboles salían en misión bélica contra una población desprotegida, sin cascos y sin corazas para deambular protegidos por su ciudad. Por un momento cavilé que esos árboles que sirven de guarida a tanta pájara eran robles. Así lo pensé porque su hábitat en España se encuentra en Sierra morena, aledaña a la comarca de linares. Tierra de bandidos aquella y de salteadores esta. José María el Tempranillo campó a sus anchas en aquella serranía de frondosos robles. Su golpe más famoso, una diligencia con fondos de la Hacienda Pública. En Linares se asaltó la Hacienda Púbica andaluza con el caso ERE. Allí es bien conocido un tal Zarrías, el «todopoderoso», también autodenominado como «un simple interruptor» que se encargaba de «vehicular los problemas». Vicepresidente de la Junta con Chaves, nada de lo que ocurría en la provincia de Jaén le era ajeno. Es curioso, pero el caso ERE de Andalucía arrancó un lluvioso día 23 de febrero de 1999, en una empresa de embutidos de Jaén. Una fábrica de chorizos en el epicentro provincial de los enclaves referidos. ¿Premoción o coincidencia sobre la clase política?

Dice el inefable ZP que llamar pájaro a alguien es divertido, que significa inteligente y listo. Con todo ello y con todo lo anterior, he construido mi relato. La pájara Margarita, no se sí con plumaje o uniforme militar, anidó en un roble en pleno Linares. Para defender no sé a quién, dio órdenes de atacar a desvalidos linarenses. No sé si como pájara de marisma o como ministra de defensa. Lo afirmo porque es divertida esta acepción del término. Es todo muy cachondo. Tanto como la historia ornitológica del gobierno. El primer pájaro de España se llama «Snchz». Lo digo porque es presidente del gobierno. ¿Qué divertido, a qué sí ZP? Él, integrante de una collera de pichones. Su pichona, como él la llama, ha iniciado su peculiar proceso migratorio. Se ha quitado de en medio. Ha volado, como vuelan los aviones de «Air Europa». Posiblemente quiera anidar en República Dominicana, en tierras quisqueyanas, donde son nacionales ya parte de la caterva del PSOE.

De parque natural de Sierra Morena a parque nacional de Doñana. Allí tiene su hábitat el roble, aquí el pino piñonero. Siempre en sus copas los pájaros y pájaras. En la tierra jabalíes y cerdos. Leo la pena impuesta de dos años de cárcel a dos vecinos de Linares que, dieron una paliza a tres cerdos de una granja para robarlos. ¿De qué serán acreedores estos pájaros que esquilman España?