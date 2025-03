Las cosas que ocurren en este país llamado España son de tal enjundia, se superponen unas a otras con tanta rapidez que, difícilmente sabe uno a qué atenerse y escribir sobre la actualidad. Tendremos tiempo para examinar el informe de la UCO y la exposición ... incriminatoria contra el gobierno por el comisionista Aldama. El caso PSOE, corrupción al por mayor, con la práctica totalidad de los «sociolistos» del gobierno supuestamente involucrados en la trama. Dice el comisionista que le entregó al electricista Cerdán 15.000 € (netos por supuesto), una «limosna» sí lo comparamos con otras cantidades entregadas a otros. Sin embargo, analicemos el convenio colectivo del metal de Navarra (uno de los más caros del país) y observaremos que el sueldo de un ofial 1ª ronda los 25.000 € brutos. Significa que el N.º 3 de la PSOE SA ha percibido supuestamente de un golpe, una cantidad sólo algo inferior en neto a la hubiera percibido por su trabajo durante un año. ¿Ven Uds. por qué los políticos no se van ni con aceite hirviendo? Y termino, después de lo que ha trascendido del viaje de Delcy, espero que la Comisión Europea inicie las pesquisas correspondientes contra el gobierno de España por incumplimiento flagrante (supuestamente) sobre infracción de medidas restrictivas impuestas a D. Rodríguez y sus maletas. Era imposible desconocer que la vicepresidenta del narcoestado venezolano Dª. Delcy, de la que es su príncipe ZP, estaba sancionada por la UE. Más cuando se es jefe de Gobierno de un país miembro de la UE como es «Snchz». Y es que las sanciones se aprobaron por el Consejo de la UE, donde están presentes los jefes de Estado y de Gobierno, que deben aprobarla para que salga adelante. Cuestión que fue aprobada por unanimidad (unanimidad similar con la que se calificó doctorado «cum lauden» a «Cum fraude»). Según el comisionista, «Snchz» iba a cenar con la «princesa de ZP y el gobierno preparó su viaje secreto con más de un mes de antelación. Y durante la estancia madrileña de la «princesa» venezolana, «Snchz» y cuatro ministros acudirían a una cita (cena incluida) con la vicepresidenta del narcoestado, en «Villa Delcy», alquilada por el comisionista por más de 3000 € a la semana (los «sociolistos» y comunistas no se conforman con casas y hoteles normalitos. Cuando aterrizó en Barajas parece ser que además de reunirse con su príncipe y visitar un médico de una clínica madrileña, quería aprovechar para hacer unas compras en la Milla de Oro de Madrid, amén de haber reservado una habitación en el Hotel Santo Mauro donde tenía pensado alojarse y verse con su príncipe en una cena).

Dice «la Chiqui Marichús» que lo acontecido en Valencia terminará en los tribunales. También lo dice una del PP (Esther Muñoz, con una sintaxis y semántica nada comparable con la ministra sevillana). Yo espero que así sea y que algunos enfilen la carretera El Puerto a Rota «caminito de Jerez», frente a la venta El Cepo. En el Levante español y en Castilla La Mancha el Estado ha fracasado. Un Estado mastodóntico, omnicomprensivo, ineficiente, ineficaz e irracional ha zozobrado estrepitosamente. La pretensión de crear diecisiete Estados dentro del Estado es la reducción al absurdo. Sí todas las partes del todo tienen derecho a segregarse, la tendencia al infinito del proceso, llevarían a la autodeterminación del hombre. El hombre en plenitud, el hombre dueño de sí. Es el sueño libertario de Rothbard y su anarco liberalismo, donde ya no se contempla el Estado. El hombre paradigmático que se auto tutela y no comparte con nadie su existencia. La forma de relacionarse es el mercado. Ni el Estado, ni los grupos intermedios tienen cabida. Entonces no hacen falta las Comunidades Autónomas, ni las diputaciones, ni los ayuntamientos. Es una posibilidad en la que puede incurrir una sociedad que, ponga como ejemplo de su existencia, la Primera República Española y por extensión la Segunda y contextualizado entre ambas el llamado Estado de las autonomías: después del cantonalismo (reino de taifas), la familia y al final el hombre. El nacionalismo-populista no es un invento español para intentar acabar con el Estado y con la Nación. Tenemos ejemplos por doquier. Un grupo de habitantes de las islas Shetland en Escocia se dirigieron a las autoridades escocesas antes del referéndum para exigirles que una vez consumada la independencia escocesa, se procediese a celebrar otra consulta, esta vez en territorio Shetland, para decidir segregarse de Escocia. La misma solicitud plantearon los habitantes de las islas Orcadas.

Gobernar es decidir, asumir responsabilidades, es tener entereza ante la adversidad para alcanzar el bien común en aras al interés general. A la vista de lo expuesto ¿ha gobernado nuestro gobierno? La respuesta, la evidencia más absoluta. El Gobierno de España se ha caracterizado estos seis años por ser una pandilla de aficionados, una banda de mentecatos. Ahí están los resultados. La demagogia se ha instalado en el poder, en forma de buenismo de izquierdas. Y en cualquier momento de la historia, ese camino emprendido, ha resultado ser nefasto para todos los ciudadanos. Examinemos la gestión de la gota fría en el Levante español, antes, durante y proyectemos el futuro con el deber ser, después de haber sido.

El «antes» de la situación. Desde el siglo XVII hay noticias escritas que narran situaciones como la vivida ahora. El hombre es conocedor de los efectos perversos e incontrolados de la naturaleza en estado salvaje. La relación entre el ser humano y naturaleza ha sido una constante en la historia de la humanidad, una interacción que ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Desde los albores de la civilización, las personas han dependido de los recursos naturales para su supervivencia y desarrollo. La naturaleza excede con creces el poder del hombre. Este debe encauzarla, maximizar su utilidad con la vista puesta en el largo plazo, minimizar el impacto perjudicial y anticiparse en lo posible para evitar que la relación se vuelva contra el hombre. Como queramos o no, la fuerza destructiva de la naturaleza es recurrente en lo que el agua se refiere y este es un elemento indispensable para la vida, pero lo es también para la muerte cuando destruye. Hay que intentar encauzarla ante la falta e imposibilidad de su dominio. Situémonos en el año 2001 y el Plan Hidrológico. Este era mucho más que el trasvase del Ebro. ZP, intentó confundirnos y para agradar al nacionalismo catalán, incluido al PSC, lo primero que hizo cuando desgobernó España fue su derogación. Con esta, desaparecía entre otras cosas, la construcción de la presa de Cheste, que hubiera posibilitado regular en lo posible la riada en la zona inundable del Júcar y la rambla del Poyo. No sólo esto, con el gobierno socialista de Ximo Puig se promulgó la Ley de la Huerta, auspiciada también por los comunistas de «Compromís» y la anuencia de PODEMOS, imposibilitando reducir los riesgos en el barranco del Poyo, que hubieran minimizado los efectos letales de la riada. Ribera acusó a Rojoy de frenar las obras en dicho barranco, dejando que caducase la declaración de impacto ambiental en 2017. La realidad indica que Rajoy tuvo la Declaración de Impacto Ambiental y el informe coste-beneficio con resultado positivo, con posterioridad a la moción de censura que le costó la Presidencia del Gobierno. En consecuencia, ha sido el ejecutivo al que pertenece Ribera, el mismo que la ha encumbrado inexplicablemente por su sectarismo e incompetencia a la condición de Comisaria, el responsable de que desde 2018 no se acometieran obras de remodelación de la rambla.

El durante. Mazón indigestado de tiramisús es responsable en su cuota parte de no ver la realidad indubitada de catástrofe nacional y haber exigido desde el momento que tomó el mando, a pesar de su ingesta de ingredientes sólidos humedecidos en café, sobre el que se superpone una crema cuya base son huevos batidos con azúcar, la declaración de la «Situación Operativa 3». Mazón fue un «cojonazos» por eso de los huevos batidos del tiramisús y no haber exigido la declaración de emergencia nacional, absolutamente justificada no sólo en la Ley de Seguridad Nacional, sino también en la de Protección Civil. La decisión del gobierno central de no asumir directamente sus responsabilidades, «pudiera» contemplarse como negligencia criminal, dejación de funciones ante una emergencia como la acontecida.

El después. Lo primero para comenzar el futuro, exigir las dimisiones de los tiranicidas «tiramisados»: «Snchz» (como Aristogitón y Harmodio) y Mazón respectivamente.