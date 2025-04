Marlaska juega con balas. Los comunistas como antes lo hicieron los separatistas han puesto de rodilla y en pompas a «Snchz». Peor aún, éste, en representación del Estado, se ha apoyado una vez más en la balaustrada de la alameda de Apodaca y los leninistas-estalinistas le han propinado un soberano (por eso de ser representante de un gobierno que dice ser soberano) «baticolazo» de padre y señor mío, y se ha puesto como quien no quiere la cosa mirando a Rota. Marlaska ha tenido suerte jugando con balas, porque si no, le meten un supositorio de esos con olor a eucaliptus, que iba a recordar de por vida. Jugar con balas no es recomendable. Que se lo digan a la empresa israelí productora del nueve milímetros parabellum. El mentiroso por defecto y efecto presidente que nos desgobierna, nos ha visto cara de tontos a los españoles y quiere imputarle el problema al ministro del interior, inyectándole un supositorio con alto poder sedante que, lo ha debido dejar noqueado. Y eso que la compra de balas de ese calibre se justifica por ser una munición de pistola muy popular, conocido por su equilibrio entre potencia y manejabilidad. Vamos que van a joder a la Guardia Civil, su potencial usuario en esta ocasión, porque cualquiera que compren en su defecto, no tendrá esas características definitorias. No sé si es la tirria que debe tenerle a la UCO por su impecable trabajo en aras al esclarecimiento de los delitos que rodean a «cum fraude» o es PEGASUS, «made in Israel» en manos del moro Mohamed, porque si no la cuestión pasa a ser ininteligible, lo veamos como queramos.

Con Hamás jamás. Los terroristas de Hamás comenzaron toda esta historia y aún sigue habiendo rehenes en manos de los terroristas. Éstos sembraron el terror en la zona, con la intención de desestabilizar al Estado de Israel, única democracia real en todo el entorno. Bueno, creo que la progresía patria que se «rasga las vestiduras», o sea, se escandaliza con ostentación e hipocresía, arremete contra Israel por ejercer el derecho a la defensa de su territorio y de sus nacionales que, han sido masacrados en acto terrorista sin precedentes. En un solo día han matado tantos judíos como ETA mató a españoles de bien durante varias décadas. Claro, la cuestión es inteligible debido a que el PSOE hizo en la investidura al etarra Otegui, condenado por terrorismo un «hombre de paz». «

La seguridad jurídica y la económica en nombre de este desgobierno ya no existe en España. El dilema entre la guerra y los derechos sociales es otra imbecilidad de la izquierda. Samuelson planteó la cuestión o alternativa entre mantequilla y cañones. El gobierno ha querido arrastrarnos a un mal planteamiento de la cuestión. Ante el dilema balas o supositorios, sólo puedo decirles que depende en principio. Aunque pensándolo bien, el dilema se disipa ante el balazo por el culo o por el culo un supositorio olor a eucaliptus.

