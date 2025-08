Desconozco el grado de pericia de los ingenieros aeronáuticos de la PSOE SA. Dos los son seguro (los «sociolistos no son mucho de fiar cuando de curriculum se trata), el ministro astronauta (socio de una sociedad patrimonial, por una igual hizo «Snchz» dimitir a Maxín ... Huertas) y el ex consejero de Abengoa, experto en tener y usar información privilegiada de la compañía en la que se sentaba en su consejo de administración. Vaya con los ingenieros de verdad. ¿Y si llegan a ser de mentira? Pues nada, como tantos otros camaradas. También hay otra ingeniera, la presidenta del partido valenciano, que ha agradecido y colmado de honores y parabienes al presunto experto mentiroso en títulos, el «comisionado del gobierno para la dana». No sólo es mentiroso, Cipolla y su « allegro ma non troppo» lo situaría incurso en la segunda ley de la estupidez humana.

La PSOE SA con su emblema de la «rosanostra» flameante ante el viento, compite con las grandes empresas aéreas. Ryanair dispone de un arpa, «LOT Polish Airlines» es una grulla blanca o «EgyptAir», tiene a Horus, el dios halcón…La «rosanostra» muestra un puño cerrado (para que no se le caiga el dinero) cogiendo un capullo rosado. No se sí este es comparable o concomitante con el sable esgrimido por la «madame» a Koldo en ese audio tan instructivo. Todo un rosario de conocimientos en torno al «helicóptero». Entre los 22.000 audios, «La Mari le va a hacer un apaño, dos, tres, la limpieza de sable, el helicóptero… todo lo que le pida, vamos». Todo un audio tendenciosamente aeronáutico. Hubo un avión llamado sable, el «North American F-86 Sabre», un caza a reacción estadounidense de la Guerra de Corea. Ahora bien, un sable aeronáutico es un tipo de sable ceremonial utilizado por oficiales y suboficiales, como símbolo de su rango y mando. Koldo y compañía no son precisamente ingenieros aeronáuticos, por lo que debemos atribuirle su sentido vulgar, o metafórico que compara la forma alargada y curva del sable. Vamos que te da un puntazo y te pone mirando a Rota desde la balaustrada de la Alameda de Apodaca. Lo del helicóptero ha supuesto pensar algo más, tanto que terminé soñando con el helicóptero. Debe ser la edad y la física de los cuerpos terrestres, esos que desafían estos de la PSOE SA. Al final voy a terminar teniendo admiración, veneración, incluso obsesión con algunos del clan del PEUGEOT, ya que me dicen que lo del helicóptero representan un reto para nuestra condición física y mental, ya que, además de requerir fuerza y equilibrio, necesitan de una capacidad de concentración muy importante. ¡Joder con esta gente! Pero no se queda aquí la exhibición de artefactos aeronáuticos con emblema «rosanostra». En las islas afortunadas divisaron todo un «chocho volador» desde la torre de control majorera de Fuerteventura (Tito Berni es de allí). Cuidado, porque a los de la vecina Lanzarote le llaman conejeros, seguro que desde allí divisan los conejos revoloteando el cielo. En Cádiz llamamos altramuces a los chochitos. Creo que es de justicia que la «rosanostra» sea acompañada desde ahora de un altramuz.

