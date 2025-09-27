¿Se podrá tener menos vergüenza? ¿Es que se cree que los demás no vemos lo que ha pasado y que sigue pasando?

Como pueden ustedes imaginar, los columnistas del sábado mandamos a nuestro diario el proyecto de artículo el viernes anterior a fin de que pueda entrar en rotativa con tiempo para su publicación.

Dicho esto, les confesaré que yo tenía mi columna digamos que más o menos preparada para la tarde del viernes, pero mira por dónde, antes de repasarla, vi el informativo del mediodía topándome con la nueva del impresentable Turull, ese tipo tan antipático al que, después de que hable la Noguera, le dejan a él su momentito de gloria. Y a fe que lo ha tenido, su momentito, que no la gloria, que eso es algo a donde nunca podrá llegar este cateto independentista de medio pelo, medio diente y media corbata.

Las Comunidades tienen en España estatutaria y constitucionalmente la facultad de poder orientar sus ingresos mediante los impuestos, pero también la capacidad de administrarlos como mejor entiendan que pueda convenir a los intereses de sus conciudadanos, cuestión de mejor o peor administración, pero siempre fuera de todo 3%.

Este tipo, politicastro desde su juventud, funcionario municipal del ayuntamiento de su localidad para el que se presentó varias veces como cargo político alcanzando sólo alguna concejalía, pero jamás la alcaldía, yse permite ahora, después de la que nos está cayendo con las carencias de Sánchez que, un día sí y el otro también, paga peaje a esa derecha separatista, decir que los andaluces nos gastamos el dinero de los catalanes en la aplicación de determinados beneficios fiscales.

¿Te qui ya, Turú?

¿Se podrá tener menos vergüenza? ¿Es que se cree que los demás no vemos lo que ha pasado y que sigue pasando? Que tengan cuidado los buenos catalanes que trabajan y ponen a disposición del mercado nacional e internacional sus esfuerzos con esta clase de personajes

Tururú, Turull, que aquí quien roba está bastante más al nordeste de la nación, que ya nos tienen hartos a muchos sus chantajes y sus agravios. España aguanta, pero hasta que se cabrea. El tiempo pasa y la vaca empieza a cansarse de tanto ordeño y la leche no admite más agua. Métase en sus cosas, si sabe y puede, que por aquí tenemos civilización vivida por milenios y hemos visto ya de todo. Y lo que vemos en lo suyo ahora es de puro cutrerío. Lo suyo, Turull es tururú, que los otros catalanes sí que tienen «seny».

Me llamo Agulló y mi esposa tiene muchos más apellidos catalanes que yo. Somos andaluces y contribuyentes en España.

