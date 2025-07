El mantra de los voceros del PSOE es la pacificación. Es raro el día, y ahora más asiduamente con la desconcertante afirmación del TC sobre la llamada Ley de Amnistía, que no haya un ministro hablando de las bondades de esta ley que ha venido ... para pacificar Cataluña. Va implícito en el argumentario del día y ya se sabe que a los ministros del PSOE trabajar no se les ve mucho haciéndolo, (vean lo del ministro de los trenes, por ejemplo), que poco se conoce de sus tareas de gobierno y sí, demasiado, de sus dichos en redes sociales o en sus clónicas manifestaciones de cada día.

A mí, si la cosa no fuera tan seria, me haría hasta gracia eso de que se ha contribuido a la pacificación de los problemas pues ni creo ni veo que se hayan corregido, sino que se han agravado con Puigdemont, Nogueras y Turull. Y no me refiero a toda la rotulación pública exclusivamente en catalán, que ya es bastante y que en algunas ocasiones hasta te la puedes ver de aquella manera por no entender ni los avisos ahora tan de moda de inminentes catástrofes y calamidades, no, es que es el pan nuestro de cada día.

¿Es pacificación que se nos hable a los demás españoles siempre en catalán como hacen esos pesados de Junts? Yo prefiero que se nos pongan en televisión sus declaraciones en catalán y que no las subtitulen en castellano, porque está visto que, si no quieren que les entendamos pacíficamente obviando esa maravilla de idioma que hablamos 600 millones de personas, pues que se lo digan entre ellos lo que tan pacíficamente quieren.

¿Es pacificación silbar y abuchear el himno nacional cada vez que se interpreta en algo tan colectivo como pueda ser un evento deportivo? Pues ahí les tienen, silbando y abucheando como fieras el himno, que son muy suyos.

¿Es pacificación, después de estos siete años de tantas concesiones de Sánchez que cuando el Rey va a Cataluña se regodeen las primeras autoridades en no saludarle ni a él ni a la Princesa de Gerona? ¿Es pacificación ese empeño en echar a militares, policía y guardias civiles de aquellos territorios españoles como si fueran apestados, tal como quiere Trump con algunos inmigrantes en su tierra?

Yo no veo que se abuchee el himno nacional, ni que se agravie a la Corona, ni que se señale a militares y fuerzas de Seguridad en otras regiones y sí que la dichosa pacificación, aparte del dinero que se está llevando, nos está costando más cosas.

¿Es pacificación reiterar que lo volverán a hacer? Por fortuna hay más catalanes con buen sentido que los de Junts.