Fuegos y rabias

Ser profesional en la política no es dedicarte en ella únicamente al ramo coincidente con tu formación, no, sino haberte entrenado en una profesión, haber adquirido un método de trabajo y un respeto a todas las demás ramas del conocimiento

Enrique García-Agulló

España es un país de entendidos, de gente que sabe de todo, que se declara convencida de estar en posesión de la verdad. Somos arquitectos cuando nos asomamos al vallado de una obra; jardineros cuando vemos plantar o los mejores árbitros y entrenadores en el ... fútbol. Y, en política, ay, lo mejor de lo mejor, todos en un «si yo estuviera ahí…»

