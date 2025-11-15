OPINIÓN

«El Centro»

Hace años que no existe ese centro ni esa cordialidad, ni las buenas maneras ni el entendimiento que los de la Transición pudimos sentir y vivir

Es el escenario político más deseado en España y cuesta muchísimo recuperarlo. No sé ya, con esta ley electoral que tenemos, cuándo podremos volver a vivirlo. Hubo un centro izquierda que moderara las ansias marxistas de ciertos partidos al que dio pátina Felipe González. Y ... un centro de derechas que promovió la UCD y que, tras su disolución y la de las viejas derechas que rebajaron muchísimos hábitos traídos del antiguo régimen, se unieron después en el actual PP. Los de más allá formaron después VOX y las izquierdas múltiples partidos, pero se buscaba libertad, igualdad o entendimiento renunciando a la antigua radicalidad y al cruel enfrentamiento que ha vuelto a imperar.

